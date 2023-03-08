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遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

趙少康公布辦公室同仁與陳竑任的訊息截圖，證明雙方確實有通話。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康公布辦公室同仁與陳竑任的訊息截圖，證明雙方確實有通話。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者鄭佩玟／台北報導

馬祖駐軍近日爆出缺肉風波，中廣董事長趙少康為此轉載自稱「馬祖老兵」的陳竑任所拍攝的沙灘求救訊號，唯事後又引發趙陳雙方授權爭議，遭部份媒體下標趙「被打臉」。對此，趙少康今（8）日做出回應，「我真的一輩子講話都不亂掰」，稱彼此確實有聯絡也確實有授權，對方是不堪媒體騷擾，後來已主動把臉書下架，今天也對媒體做出澄清。

針對馬祖官兵缺肉風波，趙少康表示，重點在於是不是真的20天缺糧？他表示，有聯絡過當事人陳先生，對方稱有向上反映但卻無人理會，所以彼此確實有聯絡也確實有授權，「我真的一輩子講話都不亂掰，黑就是黑，白就是白，一向都這樣！」

對於陳先生向媒體表示未授權趙少康，趙對此表示，後來有與陳先生溝通，對方表示「不堪媒體騷擾」，可能不習慣被媒體訪問。趙指出，陳先生深夜有打電話給中廣同仁，已經主動把臉書下架；今天陳先生也再次電聯，有電視媒體在馬祖當地訪問他，他亦趁此機會澄清。

趙少康說，相信陳先生這幾天壓力應該很大，大家可以體諒。他強調，事實就是馬祖真的沒肉吃，國防部也對此承認，還立即用C130運輸機緊急運補；尤其離島的民眾，乃至於離島的離島，情況是否更嚴重？如果居民向中國求援，政府該怎麼處置？

趙少康也說，軍隊的通報系統必須通暢，怎麼會軍事系統、政戰系統都沒有往上傳達缺肉的訊息，「這樣很可怕！將來怎麼打仗呢？部隊裡不吃飯可是會鼓譟的！」他也質疑，運輸食品的任務，怎麼會外包出去，軍方不能自己運嗎？尤其承包商4艘船壞了2艘，「這什麼話！打仗時怎麼辦？」呼籲仔細檢討相關作業流程。

▲▼趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

▲趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

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