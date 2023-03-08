　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友表示，承租國道6號下方的停車位，沒想到愛車半年內就被從國道「飛下來」的檳榔渣砸中2次，而且還是連同塑膠杯一起丟下來的，讓她超級傻眼，向相關單位反映卻沒有辦法可以解決，還好最近恰巧有人退租，這才終於能夠換位置停，「洗車還是我自己洗。」

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO公開愛車的慘照。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，在國道6號下方承租了停車位，結果半年來愛車竟被從天而降的檳榔渣砸中2次，推測是駕駛行駛國道時，從橋與橋之間的縫隙將整杯檳榔渣丟下來，無奈反映給國道單位也沒有辦法可以解決，還得自己洗車，只好在網路上一吐苦水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▼▲地上還有裝檳榔渣的塑膠杯。

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO說，除了自己的愛車「中獎」之外，鄰居在附近田裡種菜，也曾經差點被從國道上丟下來的整包垃圾砸到，親戚的倉庫則是被從上面丟下來的玻璃飲料罐砸破窗戶，上網發文除了抱怨，也希望民眾路過橋下要小心天外飛來的垃圾；至於停車問題，恰巧最近有人退租，她終於可以換位置停放了。

文章公開之後，網友們看到原PO車子的車頂、後擋風玻璃到處都是檳榔渣，也覺得這樣亂丟垃圾的行為很不可取，並紛紛留言表示，「這看到真的會一肚子火」、「感覺以後什麼都會飛下來」、「看來要加個車罩了」、「雖然很討厭，但好像真的沒辦法，就是會有人亂丟垃圾」、「台灣『最美』的風景」、「10個有8個都這樣，無解」、「我曾經被提神飲料的瓶子砸到擋風玻璃，在68快速道路下面」。

ET快訊
iPhone 15實機照流出！　實體按鈕還在
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

欠賭債借高利貸好鬱卒！白牌司機彈弓射淡海輕軌站玻璃洩憤

金賽綸酒駕「憔悴出庭認罪」！求情生活困難　檢要求罰2000萬韓幣

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

台南「和紘新東琚」　擁機能＋交通＋藝文綠氧生活

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

馬防部官兵斷炊吃罐頭　陳建仁：未來不能再發生

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

「濕冷大變」一波降雨　降10℃回冬時間曝

更多熱門

相關新聞

士林夜市買起司玉米「量只有一半」賣100！2派戰翻

士林夜市買起司玉米「量只有一半」賣100！2派戰翻

士林夜市是深受國內外旅客喜愛的夜市之一，隨著國境解封，每到周末都會湧入相當多的人潮，似乎往日榮景又回來了，就有網友表示，在士林夜市的路口買了一份起司玉米，怎料打開盒子卻傻爆眼，內容物只佔了盒子的一半，最扯的是，這樣一份居然售價100元，網友看了也驚呼「有夠盤」。

點「沙茶鍋不要沙茶」被狂酸！她1張照怒反擊

點「沙茶鍋不要沙茶」被狂酸！她1張照怒反擊

「麥當勞漢堡愈來愈小」！網見「這1圈」傻眼

「麥當勞漢堡愈來愈小」！網見「這1圈」傻眼

家旁老被亂停　他1招讚爆「老司機卻搖頭」

家旁老被亂停　他1招讚爆「老司機卻搖頭」

他被通知面試怒嗆：你眼瞎　老闆神回

他被通知面試怒嗆：你眼瞎　老闆神回

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面