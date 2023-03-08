租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友表示，承租國道6號下方的停車位，沒想到愛車半年內就被從國道「飛下來」的檳榔渣砸中2次，而且還是連同塑膠杯一起丟下來的，讓她超級傻眼，向相關單位反映卻沒有辦法可以解決，還好最近恰巧有人退租，這才終於能夠換位置停，「洗車還是我自己洗。」

▲原PO公開愛車的慘照。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，在國道6號下方承租了停車位，結果半年來愛車竟被從天而降的檳榔渣砸中2次，推測是駕駛行駛國道時，從橋與橋之間的縫隙將整杯檳榔渣丟下來，無奈反映給國道單位也沒有辦法可以解決，還得自己洗車，只好在網路上一吐苦水。

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▼▲地上還有裝檳榔渣的塑膠杯。

原PO說，除了自己的愛車「中獎」之外，鄰居在附近田裡種菜，也曾經差點被從國道上丟下來的整包垃圾砸到，親戚的倉庫則是被從上面丟下來的玻璃飲料罐砸破窗戶，上網發文除了抱怨，也希望民眾路過橋下要小心天外飛來的垃圾；至於停車問題，恰巧最近有人退租，她終於可以換位置停放了。

文章公開之後，網友們看到原PO車子的車頂、後擋風玻璃到處都是檳榔渣，也覺得這樣亂丟垃圾的行為很不可取，並紛紛留言表示，「這看到真的會一肚子火」、「感覺以後什麼都會飛下來」、「看來要加個車罩了」、「雖然很討厭，但好像真的沒辦法，就是會有人亂丟垃圾」、「台灣『最美』的風景」、「10個有8個都這樣，無解」、「我曾經被提神飲料的瓶子砸到擋風玻璃，在68快速道路下面」。