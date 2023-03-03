點「沙茶鍋不要沙茶」被狂酸！她1張照反擊：文盲笨蛋請原地離世

▲女子點「沙茶鍋不要沙茶」遭網友開酸。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨表示，向外送平台點了「沙茶牛肉鍋」，並特別備註「不要沙茶」，但店家仍加了滿滿沙茶，讓她整碗都不想吃了，餓得只想大哭特哭。沒想到卻遭大批網友質疑是「奧客」，紛紛留言酸她，最後女子拿出店家在點餐頁面的說明，狠狠的大反擊。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在外送平台點了沙茶牛肉鍋，並秀出備註「不要沙茶跟蔥，謝謝你，辛苦了」。不料卻收到滿滿的沙茶鍋，讓她氣得發文抱怨表示，「如果快打烊不想接平台客，麻煩請直接關掉平台，肚子餓已經很煩躁了，現在已經大哭特哭」。

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▲女子秀出店家在外送平台的備註。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

沒想到貼文引來大批網友狠酸，「沙茶牛肉鍋不要沙茶？」、「珍珠奶茶不要珍珠」、「臭豆腐不要臭的概念嗎？」、「我太陽餅也不要太陽」、「貢丸湯不要貢丸不要湯」、「沙茶鍋不要沙茶，給個鍋就好啦」、「滷肉飯不要滷肉請點白飯」、「沒有原味鍋的選項不會換一家？」

女網友被罵到氣憤反擊，表示家住在偏僻鄉下，開著的小火鍋店就只有這家，「是店家沒有原味鍋的選項，且以前也有這樣點過，送來的都是正確的東西」。她並嗆酸民「文盲跟笨蛋病請直接原地離世，懶得跟你們廢話。還有那種以為自己很幽默的也請不要來，因為我會把你視為是忘記領手冊的重度智能不足」。

原來原PO會那麼生氣是因為，店家在外送平台有註明「可備註沙茶少或者不加沙茶」，且她以也有這樣點過，送來都是正常的原味鍋，這次卻有滿滿沙茶，明顯是店家疏失，她才會如此不悅。

▲女子怒嗆酸民。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

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