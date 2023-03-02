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求職者收煎台手面試怒嗆「你眼瞎了嗎」　老闆神回獲讚高EQ

記者黃翊婷／綜合報導

一名從事餐飲業的老闆日前透過求職平台尋找正職煎台人員，並利用群組篩選發送面試通知，沒想到竟被一名年約50歲的求職者回嗆，「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？228連假過太爽了來討罵是嗎？缺人不會去林森北路酒店找喔」，讓他超級傻眼。

餐飲店老闆遇到火氣很大的求職者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO遇到火氣很大的求職者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」分享2張對話截圖，他表示，日前公告釋出正職煎台人員職缺，並利用求職平台系統進行篩選，再發送面試通知，結果收到一名年約50歲的求職者回覆，「感謝貴公司的青睞，目前暫不考慮此機會，造成不便，敬請見諒。」

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但大約2分鐘之後，求職者不知道為什麼突然暴怒，直接開嗆，「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？228連假過太爽了來討罵是嗎？缺人不會去林森北路酒店找喔～不要逼求職者在平台頁面罵人。欺人太甚也要有分寸！」

原PO當下雖然很傻眼，但還是忍住脾氣回答，他是利用系統平台進行篩選、發送面試通知，「你要不要寫封信去罵平台？放鬆，深呼吸，失業不是你的錯，不過我也大概知道原因了。」結果對方仍不罷休，繼續罵道，「很快就會輪到你啦！那點薪水還要找會飛天遁地的，台灣老闆貪婪貪心也要有分寸。去照鏡子好不好？」他則回應，「我只是想找個煎台手，不用飛天也不用遁地，但是要會控管情緒。」

▲▼重傳LOGO。煎餃,餃子,鍋貼（圖／記者黃士原攝）

▲求職者不滿自己沒有煎鍋貼的經驗，原PO卻還是發面試通知給他。（示意圖／ETtoday資料照，非本文店家。）

文章公開之後，吸引超過2000名網友前來按讚朝聖，大家紛紛留言表示，「找個員工還得先照鏡子？又不是找老婆，好嚴格」、「這種脾氣我看老闆應該也會怕吧」、「認真覺得該名求職者應該適合炸台手，煎台手著實委屈他了」、「這樣也要暴怒，要怎麼找到工作」、「煎台人員怎麼了？我女兒想當廚師，整天都在練煎台」、「他可以應徵瓦斯爐啊，快速火大的那種」。

還有不少網友大讚原PO脾氣很好，並建議以後遇到這樣的求職者，其實可以向平台檢舉，其他店家看到也能自行斟酌是否要聘用對方，「情緒管理很重要」、「這回覆高EQ，不用飛天不用遁地，但要會情緒管理」、「這回覆很棒，高EQ，不要跟那種人生氣，降低自己的格調」。

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