她驚呼「麥當勞漢堡愈來愈小」！網見「這1圈」傻眼：真的不行

▲原PO怨麥當勞滿福堡縮水了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞漢堡縮水了嗎？一名女子抱怨表示，買滿福堡後覺得尺寸和過去相比變小很多，放在男生手裡可以明顯看出來，讓她直呼「不僅漲價，東西還越來越小！」不少網友看了照片都傻眼「像銅鑼燒」。

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▲中間還烤成焦黑。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

一名女網友今（3）日在「爆怨公社」發文抱怨表示，麥當勞漲價就算了，東西還越來越小，「今天早上買的滿福堡，焦成這樣還敢賣給客人」。只見她曬出照片，漢堡的上下2層麵包非常焦黑，並且尺寸看起來也很小，和旁邊的手相比像是迷你版，「是男生的手不是我的手，而且漢堡真的小。」

網友看了也全都傻眼，「這是小人國的漢堡嗎」、「sorry我猛一看，以為是銅鑼燒！」、「為什麼看起來這麼像馬卡龍的大小」、「我怎麼覺得那是小孩吃的小漢堡」、「漢堡也有mini版？」、「這大小已經連超商都不如了」。還有人發現滿福堡有黑色一圈「操灰搭真的不行」、「吃過一次這種燒焦的 焦味太重吃不完就丟了」。

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