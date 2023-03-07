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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃，國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者杜冠霖／台北報導

退伍老兵陳竑任5日在臉書曝光照片，馬防部阿兵哥遲遲等無運補，在退潮沙灘上寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」等語，引起各界譁然。中廣董事長趙少康更稱，陳竑任事後接到軍方關切電話、要求下架臉書貼文。對此，陳竑任7日表示，自己並未和趙少康通話，不清楚他的消息來源，希望不要以訛傳訛。

馬祖莒光近日傳出軍糧斷炊，陸軍馬祖防衛指揮部說明，「因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，故本月4、5日肉類供應不足暫以軍用各類罐頭替代」。

而趙少康表示，讓真相曝光的「阿達」陳竑任私下跟我透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2週、3週沒運補，讓島上官兵和居民苦不堪言。

趙少康聲稱，陳竑任揭露問題為地方發聲後，吃早餐時還被店家大力感謝，可見當地居民都受夠了，但也因此接到軍方「關切電話」，以「影響國軍形象」為由，要求他下架臉書貼文，「蔡政府跟國軍絕對不可以對在沙灘上表達訴求的阿兵哥及爆料者秋後算帳，因為他們反應的都是事實！」

對於趙少康說法，陳竑任指出，自己沒有和趙少康通話，對於他的說法並不了解，也並不清楚他的消息來源。

陳竑任表示，趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言，本人表達嚴重不滿。希望媒體報導不要以訛傳訛，模糊焦點。特此澄清，謝謝大家。

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