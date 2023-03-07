國軍與氣象局、天文台合作辨識氣球　邱國正：但不會用飛彈去打

▲陳建仁、邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國「間諜氣球」飛入美國領土，讓國際關注此類飛行載具對國安的影響。國防部長邱國正今（7日）表示，當國軍偵測，除用載空機偵查外，也會跟天文台、氣象局聯絡，對方會用望遠鏡觀看做確定，不過就算看到，也不會用飛彈去射擊，假如氣球出現在領空，在一定距離以內，國軍會以最經濟的方法去克制。

邱國正昨在立法院外交國防委員會答詢時，表示若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。邱國正也說，過去第一擊都是說「對方開第一槍，我方才還擊，我們不打第一槍」，但在第一槍的定義，已經被中共的無人機、航空實體、氣球等取代，所以國軍不再做第一槍的反應。

邱國正7日列席行政院長陳建仁施政報告並備詢。邱國正接受民進黨立委江永昌質詢時表示，中共航海或航空實體，包含氣球、無人機，只要一過來，國軍就當成第一擊，這是「自衛的反擊、反制」，不叫第一擊。

江永昌追問邱國正國軍是否有能力打掉間諜氣球？邱國正說，這就是「不對稱作戰」概念，如果我方用飛彈打划得來嗎？氣球有好幾種，一般來說從大小即可研判出探空還是偵測作用。

邱國正說，因為季節風向問題，的確有幾個氣球穿越過台海，當國軍偵測，除用載空機偵查外，也會跟天文台、氣象局聯絡，對方會用望遠鏡觀看做確定，只是有時候飛機速度太快，要辨別出氣球有一定難度，不過就算看到，也不會用飛彈去射擊，假如氣球出現在領空，在一定距離以內，國軍會以最經濟的方法去克制。

邱國正也指出，通常2萬英呎步槍跟機槍就打不到。