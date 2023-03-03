要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

記者蘇晏男／台北報導

國防部預告修正的《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）引發箝制新聞、動員16歲青年等爭議，行政院長陳建仁今（3日）表達行政院3立場，並承諾待草案公告14天後，會要求國防部下架。至於行政院何時提出新的草案？陳建仁說，目前還要整合各界意見後才會提出。

▲潘文忠（左起）、陳建仁、史哲3日接受黃國書質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁3日上午赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過，並率相關部會首長列席備詢。立委黃國書針對《全動法》管制言論自由與動員16歲青年等爭議，質詢陳建仁、文化部長史哲與教育部長潘文忠。

黃國書列《全動法》修正草案第15條與第33條，詢問是否因這兩條文管制言論自由？史哲回應，所有管制都是在緊急命令之後，緊急命令實施後，管制的不只媒體，所有人民生活都會受到管制，而緊急命令實施之前的準備工作，不涉及管制，只有資料蒐集跟規劃。

接著，黃國書列《全動法》修正草案第16條提及「對學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙及退除役軍人安置等事宜進行規劃」，詢問潘文忠是否會讓16歲學生上戰場？

「絕對不會動員學生參戰、上戰場或提供武器。」潘文忠指出，根據《民防法》 規範，教育部2002年就訂定「高級中等以上學校防護團編組教育跟服勤辦法」，所以學校每年都要提出相關計畫跟人員編組，主要都進行防災演練、萬安演習、逃生避難等訓練，都是有造冊、編組名冊，像消防班、防護班、工程班等，這些名冊過往都是由學校造冊後，留在學校備查。

針對外界對於造冊資料要上傳全動署新建雲端系統的疑慮，潘文忠透露，教育部今天已正式行文各縣市政府，轉知轄內各級學校，了解學校防護團編組任務，並把這些名冊留在學校備查，且停止填報相關資訊到此資訊系統。

對於《全動法》爭議，陳建仁答詢時表達行政院三態度，第一、請國防部跟相關部會，蒐集各方寶貴意見、加強部會應該做的工作，做深入檢討；第二、希望國防部跟社會各界多溝通，讓大家知道《全動法》修法過程中，意義在哪；第三、請國防部加強跟各部會之間做更多聯繫，把全民動員想法做好。最重要的是要因應新的時勢改變，譬如網路安全等，這在現在《全動法》裡未顧慮的新挑戰，應該深度研究。

黃國書追問，現今國防部仍在公告《全動法》修正草案，會否要求下架？陳建仁表示，公告14天以後會請國防部下架。至於行政院何時提出新的草案？陳建仁說，目前還要整合各界意見後才會提出。