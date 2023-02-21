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防ChatGPT影響學習公平性！教長：聽取意見後訂出規範

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲外界擔心ChatGPT影響甄選入學或學習的公平性。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期爆紅，但也讓外界擔心影響校園學習或入學申請，教育部長潘文忠今（21日）表示，ChatGPT可以作為學習輔助，但若用於準備推甄資料，則不能表現個人的長處與亮點，招聯會將針對此議題進行討論，而對於ChatGPT可能影響研究，將會聽取大學意見，引導學生以合理負責方式作為學習輔助，並確實做好規範，避免產生負面影響。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，香港大學校長張翔曾表示，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」，外界也擔心，生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而得到較高分數，影響公平性。

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對於外界擔心ChatGPT可能影響入學申請，像是在大學推甄過程中，用於學習歷程檔案，教育部長潘文忠今下午參加112年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮前，接受媒體聯訪時表示，ChatGPT可以作為學習輔助，未來確實要做一些好的規範。

▲▼為避免ChatGPT影響學習或升學公平性，教長潘文忠表示，將討論後訂出規範。（圖／記者許敏溶攝）

▲為避免ChatGPT影響學習或升學公平性，教長潘文忠表示，將討論後訂出規範。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠指出，AI有其長處，而在學生整體學習歷程檔案，都要經過老師審核與認證，再提到大學申請，大學在辦理入學過程中，要兼顧學測成績，在推甄過程，則除了學習歷程檔案等書審資料外，還包含面試、筆試，甚至有些科系還會採取實做，從多元交叉方式，詳細了解學生綜合表現。

因此，潘文忠提醒同學，ChatGPT可以作為學習輔助工具，但若用於準備學習歷程檔案，則不能表現個人長處與亮點，尤其面對老師面試過程中，老師最想看到，是學生在學習對自己最好陳述，這才是面試重點，而根據教育部了解，招聯會也在常委會進行討論，再制訂相關規範。

潘文忠進一步表示，各大學也重視ChatGPT衍生的相關問題，有的大學組成工作小組，針對ChatGPT可能影響進行研究，，教育部也會透過各公私立大學協進會，聽取更多大學意見，引導學生以合理負責方式作為學習輔助，若用在論文寫作，或者入學考試成績的呈現，將會確實做出一些好的規範，不要讓ChatGPT產生負面影響。

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