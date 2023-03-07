　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院心身醫學中心在該領域的研究十年有成，不僅於2022年得到台灣永續行動獎銀獎肯定，近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查，達約5%的盛行率，顯示在台灣相當常見，有女性較男性略多、40-50歲盛行率最高。

台大雲林分院長馬惠明說明，精神醫學部在黃偉烈主任帶領下，投入功能性身體症狀、身體症狀障礙症的臨床服務與學術研究，已有10年，也引領學弟妹杜昭瑩醫師、馬家豪醫師等人在各方面均取得豐富之成果。此一主題於精神科屬於「心身醫學」範疇，即探討身體與精神現象關係的學門，在前述基礎下於2020年成立「心身醫學中心」，期望對臨床與研究需求做更佳之整合。

精神醫學部主任黃偉烈指出，「身體症狀障礙症」或俗稱的「自律神經失調」，較簡單的理解方式是大腦特定區域過濾身體雜訊的功能，出現異常。所有人都會有來自身體的各種訊號進到大腦，在健康人，較不重要的訊號會自然被大腦過濾掉，因此不會被明顯察覺，或者有不適的感受。

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃偉烈說，此群病患，因為過濾功能的缺損，導致身體訊號被注意到，且出現不舒服的感覺。因為這些訊號在身體端本來就不到異常的程度，所以生理檢查往往沒有特別發現。病患越注意這類的身體不適感，並伴隨相關的擔憂、焦慮，越可能會造成困擾放大或持續。

在研究層面，台大雲林分院心身醫學中心與台大醫院新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，顯示「身體症狀障礙症」在台灣相當常見，有約5%的盛行率，女性比男性略多，以40-50的年齡層盛行率最高。其他系列研究指出，此群病患自律神經活性的特徵，可能是受到腦部功能的影響；前扣帶迴可能是過濾功能欠佳的關鍵腦區；臨床上可以根據健康焦慮的程度與易怒等特徵，對此類疾患加以分群；此群疾患和憂鬱焦慮的共存傾向相當高，憂鬱共病的治療會是症狀改善的重要元素。上述成果發表在「亞洲精神醫學」、「精神醫學研究」、「心理治療與心身醫學」、「綜合精神醫學」等國際知名的學術期刊。

院長馬惠明表示，心身醫學中心成果豐碩，臨床上常聽到病患的正面回饋，也讓其他專科處理上有些棘手的狀況，得到妥善的診治機會。在研究上，團隊的量能非常豐富，有數十篇國際期刊論文發表，以此類主題而言，已經是國際上具有相當能見度的學術單位。對於中心未來的發展，醫院有很高的期待，期望透過研究讓越來越多民眾能夠更察覺自己的身心健康。

台大醫院雲林分院心身醫學中心目前有多個關於腦部機轉、治療模式的研究在進行中。黃偉烈主任表示，期望心身醫學中心的下一個十年，能更深入理解此群疾患的腦部基礎，並發展有實證支持的治療方式，讓為身體症狀所苦的病患，得到更完整充分的幫助。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗南大馬路馬鈴薯滿地滾　警車擋道助清理...好心騎士也幫忙

►亂倒9000噸爐渣！2年爽賺7700萬　保七收網逮2人聲押獲准

►驚悚畫面曝！騎士自撞後下車撿東西　下秒遭男大生酒駕BMW撞死

►囂張！戴偷來的安全帽趴趴走　雲林2賊1收押1限制住居

►險淪豬仔！雲林女離家失聯僅回「OK」太可疑　警桃園機場攔截

ET快訊
捕獲1公尺長奇怪生物「全身閃銀光」　真實身分曝
史上最長下殺！達美樂大披薩199元　爽抽一輩子免費吃
「熟生魚片」畫面曝！成功畢旅學生給3星　業者出面
快訊／台86線重大車禍　駕駛無呼吸心跳
瀑布是假的！鄭州風景區「用水管放水」　員工：看破不說破唄
快訊／花旗銀遭罰600萬！理專代操慘賠　涉及3千多萬台幣
快訊／中華男籃大利多！　FIBA認證阿巴西本土身份
快訊／北市府再爆貪污　官員涉收賄數十萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

台南晴天坊　女力有自信勇展現

桃園首座！　蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場啟用

桃園擴大肺癌篩檢千人登記　「15分鐘護健康」張善政籲市民登記

嘉義市婦女節表揚大會　「來台12年」新住民張寒玲受頒模範婆媳

攜手竹科園區改善交通　高虹安召開交通改善小組會議

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

20歲車禍險癱不認命「努力站起活過30年」　善種子團助她蓋屋

嘉義市大同國小型塑藝文亮點　宛如美術館...學生：上廁所變幸福

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

台南晴天坊　女力有自信勇展現

桃園首座！　蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場啟用

桃園擴大肺癌篩檢千人登記　「15分鐘護健康」張善政籲市民登記

嘉義市婦女節表揚大會　「來台12年」新住民張寒玲受頒模範婆媳

攜手竹科園區改善交通　高虹安召開交通改善小組會議

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

20歲車禍險癱不認命「努力站起活過30年」　善種子團助她蓋屋

嘉義市大同國小型塑藝文亮點　宛如美術館...學生：上廁所變幸福

女權倒退　聯合國警告：性別平等還要300年才能實現

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

「防疫雙險」2月理賠不到200億！　沒被口罩令鬆綁燒到

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

快訊／新北平溪休旅車駕駛恍神　擦撞路邊2車側翻

T1大亂鬥涉社維法！　雲豹最美公關長帶陳孝榕等球員應訊　

神準！跟朋友看電影都挑什麼片？測出你的人緣好還壞

「假設是我先發的話...」胡智爲情蒐巴拿馬：打者破壞性強

雞有生長激素導致性早熟？營養師闢謠曝真相

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

嘉義超巨50公斤大魟魚！長太怪沒人敢買

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

日本東京食品展開幕黃偉哲推薦台南美食

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

就服員巧扮心靈捕手

更多熱門

相關新聞

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

雲林近期頻傳民眾遭詐騙，因應詐騙手法層出不窮，繼警政署日前發布反詐騙小短片後，虎尾警分局為讓鄉親更多鄉親能接收新資訊，以呼應署長的反詐主題，由多名警員斜槓演出，製作防詐宣導短片「笑果」十足，發出後被民眾於通訊群組大量轉傳，反應熱烈，足見宣導效果奇佳。

亂倒9000噸爐渣賺7700萬！2負責人收押

亂倒9000噸爐渣賺7700萬！2負責人收押

戴偷來的安全帽閒晃　雲林2賊1收押1限制住居

戴偷來的安全帽閒晃　雲林2賊1收押1限制住居

蝦皮店到店鐵門卡拒馬　真相大翻車

蝦皮店到店鐵門卡拒馬　真相大翻車

非法清運9千噸爐渣撈7千萬　2負責人收押

非法清運9千噸爐渣撈7千萬　2負責人收押

關鍵字：

台大雲林分院身體症狀障礙症雲林自律神經失調

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面