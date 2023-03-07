十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院心身醫學中心在該領域的研究十年有成，不僅於2022年得到台灣永續行動獎銀獎肯定，近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查，達約5%的盛行率，顯示在台灣相當常見，有女性較男性略多、40-50歲盛行率最高。

台大雲林分院長馬惠明說明，精神醫學部在黃偉烈主任帶領下，投入功能性身體症狀、身體症狀障礙症的臨床服務與學術研究，已有10年，也引領學弟妹杜昭瑩醫師、馬家豪醫師等人在各方面均取得豐富之成果。此一主題於精神科屬於「心身醫學」範疇，即探討身體與精神現象關係的學門，在前述基礎下於2020年成立「心身醫學中心」，期望對臨床與研究需求做更佳之整合。

精神醫學部主任黃偉烈指出，「身體症狀障礙症」或俗稱的「自律神經失調」，較簡單的理解方式是大腦特定區域過濾身體雜訊的功能，出現異常。所有人都會有來自身體的各種訊號進到大腦，在健康人，較不重要的訊號會自然被大腦過濾掉，因此不會被明顯察覺，或者有不適的感受。

▲台大醫院雲林分院心身醫學中心近期與台大新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，對「身體症狀障礙症」在國內分布的情形更做出了完整的調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃偉烈說，此群病患，因為過濾功能的缺損，導致身體訊號被注意到，且出現不舒服的感覺。因為這些訊號在身體端本來就不到異常的程度，所以生理檢查往往沒有特別發現。病患越注意這類的身體不適感，並伴隨相關的擔憂、焦慮，越可能會造成困擾放大或持續。

在研究層面，台大雲林分院心身醫學中心與台大醫院新竹分院廖士程主任等人近期共同發表的研究，顯示「身體症狀障礙症」在台灣相當常見，有約5%的盛行率，女性比男性略多，以40-50的年齡層盛行率最高。其他系列研究指出，此群病患自律神經活性的特徵，可能是受到腦部功能的影響；前扣帶迴可能是過濾功能欠佳的關鍵腦區；臨床上可以根據健康焦慮的程度與易怒等特徵，對此類疾患加以分群；此群疾患和憂鬱焦慮的共存傾向相當高，憂鬱共病的治療會是症狀改善的重要元素。上述成果發表在「亞洲精神醫學」、「精神醫學研究」、「心理治療與心身醫學」、「綜合精神醫學」等國際知名的學術期刊。

院長馬惠明表示，心身醫學中心成果豐碩，臨床上常聽到病患的正面回饋，也讓其他專科處理上有些棘手的狀況，得到妥善的診治機會。在研究上，團隊的量能非常豐富，有數十篇國際期刊論文發表，以此類主題而言，已經是國際上具有相當能見度的學術單位。對於中心未來的發展，醫院有很高的期待，期望透過研究讓越來越多民眾能夠更察覺自己的身心健康。

台大醫院雲林分院心身醫學中心目前有多個關於腦部機轉、治療模式的研究在進行中。黃偉烈主任表示，期望心身醫學中心的下一個十年，能更深入理解此群疾患的腦部基礎，並發展有實證支持的治療方式，讓為身體症狀所苦的病患，得到更完整充分的幫助。