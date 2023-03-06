蝦皮店到店「歪鐵門卡拒馬」遭譏天兵店員　真相大翻車！

▲西螺蝦皮店到店疑似遭人為蓄意破壞，店員遭譏笑是「天兵」，怒貼證據於IG罵沒禮貌（下同）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一間蝦皮店到店昨（5）日一早被民眾發現鐵門歪斜，懷疑是蝦皮雇用到天兵店員，關門時不慎將拒馬放置下方害卡，被媒體刊出後，店員於私人IG貼出下班關門照片怒轟「有夠沒禮貌！」，疑似是遭人蓄意破壞。西螺警方表示，尚未接獲報案，將主動派員與店家聯繫，並調閱附近監視器釐清案情。

西螺延平路蝦皮店到店被發現大鐵門以超斜角度關閉，引起民眾熱議，更笑稱是天兵店員出沒，關鐵門時沒注意拒馬放置位置，導致鐵捲門放下時遭拒馬卡住，留下人可經過的超大縫隙，因此遭媒體刊上新聞版面。

但真相並非如此，店員昨日於個人IG氣憤貼出下班後關門證據照片，怒噴「有夠沒禮貌！什麼天兵店員，我有關好還拍照回傳群組耶＝＝」、「鐵門真的不是我弄壞的」。西螺警方表示，若如店員所述，不排除該店鐵門是遭到人為蓄意破壞，雖未接獲報案，將派警員主動前往釐清案情。

西螺警分局呼籲，民眾若發現可疑人事物，均可撥打110，警方將儘速派員前往查處，以確保民眾財產安全。

▲西螺蝦皮店到店疑似遭人為蓄意破壞，警方主動進行追查。（圖／民眾提供）