有執照還亂丟爐渣！非法清運9千噸海撈7千萬　2負責人羈押獲准

▲不屑業者非法清運9000公噸廢棄爐渣，獲利高達7700萬，遭檢方聲請羈押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林地檢署檢察官於今年3月3日指揮保安大隊第七總隊第三大隊，同步對某工程公司辦公室，及負責人53歲林姓男子住處、某環保科技公司辦公室，及負責人48歲吳姓女子住居執行搜索，扣得帳冊、會計資料，並通知林男、吳女到案說明，經調查後，認林男、吳女自2021年7月起至今，涉嫌非法清除、處理爐渣廢棄物高達約9000公噸，換算犯罪所高達新臺幣7700萬，認林男、吳女均涉犯廢棄物清理法嫌疑重大，有羈押之原因及必要，當庭逮捕林男、吳女，並向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署檢察官於今年1月間，偵辦雲林縣斗六市萬年東段遭棄置爐渣案時，為追查爐渣之來源及去向，於1月18日發動第一波搜索行動，確認爐渣來源為雲林縣西螺鎮某豆皮廠，而該豆皮廠區提出相關契約證明其爐渣除偶然贈送友人後遭棄置，其餘爐渣都是委託這家工程公司合法處理。

惟經檢察官判讀該契約後，認該契約之處理方式，顯有疑慮仍需擴大追查其流向，於今年3月3日同步對於受該豆皮廠委託之工程公司、收購爐渣之水泥公司的環保科技公司，及各該負責人之住居所5處同步發動搜索，並通知負責人到案說明。

檢警調查後發現，吳女領有廢棄物乙級清除執照，本應依照執照內容將爐渣廢棄物送往合法處理場處理廢棄物，竟直接補貼費用請林男的工程公司代為處理爐渣廢棄物，且自2021年7月起至今，吳女的環保科技公司與雲林縣4家產生爐渣之廠商簽約，非法清除爐渣之重量高達9000公噸，犯罪所得恐高達7700萬。

檢察官認為吳女既領有廢棄物清除執照，竟與林男共同非法處理可能產生有害成分之爐渣，而本案尚有相關證人未到案，且吳女、林男可能無法負擔高額犯罪所得之沒收而有逃亡可能性，向雲林地院聲請羈押獲准。