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社會 社會焦點 保障人權

囂張！戴偷來的安全帽趴趴走　雲林2賊1收押1限制住居

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局日前接獲2起民眾報案，指稱放置於機車上之高價安全帽遭竊，立即組成專案小組報請雲林地檢署由檢察官施家榮指揮偵辦，警方閱監視器追查後確認凌嫌及謝嫌涉嫌重大，持拘票及搜索票將2嫌拘提到案，找到時兩人頭上各戴著竊來的安全帽閒晃，行為大膽，全案訊後依竊盜、毒品罪移偵辦。

▲囂張賊竊安全帽，遭逮贓物戴頭頂罪證確鑿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲囂張賊竊安全帽，遭逮贓物戴頭頂罪證確鑿。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲囂張賊竊安全帽，遭逮贓物戴頭頂罪證確鑿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在搜索時在凌嫌家中查扣作案工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，受理2名受害人報案後立刻調閱監視器追查，經過濾、分析相關資料發現2案犯嘴手法雷同，竊嫌恐有重複犯罪之虞，立即組成專案小組報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。警方指出調閱監視器時，發現凌嫌（50歲）及謝嫌（36歲）於深夜在街上步行，為掩人耳目，隨機竊取民眾放置在機車上之全罩式安全帽作為掩護，四處尋找偷竊目標。

▲囂張賊竊安全帽，遭逮贓物戴頭頂罪證確鑿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲囂張賊竊安全帽，遭逮贓物戴頭頂罪證確鑿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方執行拘提、搜索時在凌嫌家中查扣撬鎖器3支、T字把手1支、剪刀2把、尖錐1支、萬能鑰匙1把、L型六角板手2支、一字螺絲起子1支、板手3支、砂輪機1支、安全帽1頂等做案工具及安非他命吸食器1組等贓證物。凌、謝2嫌因有反覆實施竊盜罪之虞，由檢察官向法院聲請羈押，凌嫌經雲林地方法院裁定羈押獲准，謝嫌經檢察官諭知限制住居。

虎尾警分局表示，本分局為保障民眾之生命及財產安全，加強肅竊，彰顯打擊犯罪、維護治安之決心，並呼籲民眾平時應提高警覺，夜晚停車最好選在光源明亮顯眼處，避免停在陰暗巷道處、貴重物品不離身，住宅加裝防竊設備，對竊賊具有嚇阻作用，降低其犯罪風險。

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