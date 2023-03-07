獨／一日限定！毛小孩搭捷運免關籠　蔣萬安4月試辦「寵物專車」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年競選期間，拋出3大項「友善動保」政策，提出試辦「捷運寵物車廂」，並允諾上任後試行特定時間內寵物不用關入寵物車。據了解，台北捷運公司將於4月啟動「捷運寵物專車限定活動」，目前定調一日限定寵物專車，可從象山站直達圓山站，只要寵物全程佩戴背帶、牽繩就能抱出放在座椅上。

蔣萬安上任至今快滿100日，逐漸兌現2022年選舉期間的政見，包括近期一一曝光的1500元重陽敬老金、生育獎勵金加碼、都更5箭、準公托加碼補助等。蔣萬安曾拋出動保政策3面向，包括動物福利、動物保護，以及生命教育，在動物福利部分，包括週末優化公車路線，強化「寵物友善公車」；另外也仿照日本新幹線，固定時段、試辦「捷運寵物車廂」。

▲蔣萬安於2022年選舉期間舉辦「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝）

據了解，台北捷運公司將啟動「國際寵物日—捷運寵物專車限定活動」試行，包括「一日限定寵物專車」，從象山站到圓山站，預計3月中開放活動報名、4月初舉辦，只要寵物全程佩戴胸背帶、牽繩，就可抱出放在座椅或飼主身上。

由於首次舉辦捷運寵物專車活動，為了維護寵物安全乘車環境，在活動當天的限定列車上，每節車廂間也會安裝寵物柵欄，維護飼主及寵物乘車安全環境，而動保處也會在寵物專車安排寵物行為訓練師講解乘車知識，並有獸醫師隨行，保障犬貓福利。

對此，台北捷運公司董事長趙紹廉向《東森新媒體ETtoday》證實，因為蔣萬安於競選期間提出希望有「寵物專車」想法，而北捷評估後，將於4月9日試辦一輛列車啟動活動，從象山站出發，中間行經大安森林公園、花博，並至捷運圓山站，希望藉由試辦方式，評估後續是否常態性開放，並從試辦中找出問題加以解決，滿足大家需要。

另外，關於動保政策部分，為了讓更多飼主享有寵物保險相關福利，動保處2023年推出「浪愛有保庇」的認養動物福利，擴大推廣受惠對象，以往只有2019年起當年度新認養飼主可享寵物福利，今年不限認養年度，只要家裡的毛孩是台北市動物之家認養，且在今年幫牠完成投保，也可以申請獎勵。