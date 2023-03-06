20天跑4城市！柯文哲美國行程曝光　拜訪國會議員「非陌生臉孔」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大位態度明確，確定4月8日展開為期近20天的訪美行程，其中關鍵為4月16日至4月21日的5天華府行程，會接觸國務院、參眾議院議員。民眾黨6日也公布柯訪美的完整行程，但具體內容仍保密到家，對於拜會國會議員部分，據悉會是友台小組成員，「媒體不陌生的臉孔」。

民眾黨6日下午召開柯文哲訪美行程說明會，由黨秘書長周台竹、柯文哲辦公室發言人陳智菡出面說明，並且公布時間地點等內容，柯文哲於台灣時間4月8日傍晚5時30分搭乘華航CI12飛機前往紐約甘迺迪機場，預計當地時間8日晚間8時35分抵達，並至4月12日前進行哥倫比亞大學座談、僑界座談餐敘、美國外交政策全國委員會（NCAFP）官方拜會。

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡、民眾黨秘書長周台竹召開記者會說明訪美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

而柯文哲一行人將於4月12日傍晚前往波士頓，並於4月12日至16日進行哈佛學者對談、生物科技企業參訪，以及學生座談等內容；接著才到本趟美國行的重點，預計4月16日搭乘聯合航空UA1157班機前往華盛頓杜勒斯國際機場，進行為期5天的訪問，包括到大學演講、智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution），以及國務院官方拜會，還有見國會議員。

關於國會議員名單，民眾黨至今仍對外保密，但據了解，將會是媒體不陌生的臉孔，意味著有可能是曾來台訪問過的成員。而柯文哲也將於大學演講時提出「兩岸和平、台灣自主」論述，以及重申美中台關係定調「強國等距」，也就是過往不斷提出的「美中台等邊三角」概念。

結束華府行之後，柯文哲將於4月21日搭乘聯合航空UA1399飛機前往休士頓，進行最後7天的行程，包括企業參訪、萊斯大學午宴、僑會晚宴，以及安德森癌症中心參訪，預計於當地時間4月27日0時50分搭乘長榮航空BR51班機返台，預計台灣時間4月28日早上6時降落於桃園機場，結束近20天的訪美行。