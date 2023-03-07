蔣萬安拋都更5箭！加速危老重建「放寬檢討審查」　估可縮短6個月

▲蔣萬安出席都更5箭台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對選前拋出的政見，台北市長蔣萬安3日宣布啟動「北市公辦都市更新7599專案計畫」，事隔不到一週，蔣萬安再召開記者會宣布「都更5箭」，除了日前公告的降低受理意願門檻至75％外，還要積極檢討鬆綁各項法令、危老重建案件進程縮短審查約6個月。

台北市政府7日上午召開「都更5箭，台北無限」記者會，由都發局都更處報告，將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等措施，加速推動台北市老屋重建。

「降門檻」為3日公告實施的「公辦都更7599專案計畫」，將受理意願門檻自90％降至75％，同時引進民間專業技術團隊，以「早進場、幫試算、助選屋」三大創新服務，協助民眾參與公辦都更，每年預估至少推動10案，其中「信維整宅」、「廣慈西南」2案得立即適用。

「法放寬」為了協助民間辦理都市更新，市府積極檢討鬆綁各項法令，包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」，未來實施者可彈性選擇自劃單元程序，併送時程預估可縮短 3個月；另外開放山坡地經鑑定為危險建物，將由市府迅行劃定更新地區辦理都市更新，確保130處坡地危險建物住戶安全。

「速通關」為了加速都更審議程序，推出「都市更新150專案」、「權變小組提前進場」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，都更150專案審議時程150日，讓民眾立即有感，都設130專案於3月1日正式實施，採行政流程1次通關、30日內完成審查程序。

「排障礙」目前台北推動危老案件是六都之冠，未來市府將以「擴大培植民間專業人力」、「放寬檢討審查項目」、

「精簡程序提升效能」等面向，持續加速危老重建案件進程，預估可縮短審查時間約6個月。

「加碼辦」因應超高齡社會來臨，老舊公寓加裝電梯需求大增，未來電梯補助金額將從250萬提高至300萬元，從補助 50％提升到60％，預計申請案量由每年15件提升至30件，另補助一樓空間美化費用，加速老舊公寓增設電梯。