傳蔡英文在加州見麥卡錫　江啟臣「歡迎」：但不要造成台海緊張

▲江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

英國《金融時報》報導稱總統蔡英文4月將訪問我中美洲友邦，過境美國時，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，雖然外交部發言人劉永健7日受訪時未證實此事，但已引發外界關心。對此，國民黨立委江啟臣表示，歡迎大家支持台灣，但是關心、支持的同時不要造成台海緊張。

去年美國眾議院議長裴洛西訪台，中共解放軍發動圍台軍演 ，致使台海局勢急遽升高。而今英國《金融時報》、路透社先後引述消息來源指出，蔡英文團隊說服麥卡錫，改在美國加州而非台北與蔡英文會面，是為了避免刺激中國做出激烈反應。

不具名的藍營人士認為，我國總統在美國與美方人士會面，應屬正常，面對現在台海緊張情勢，地點選在美國是務實又不挑釁的作法。

而江啟臣受訪時也指出，麥卡錫擔任議長後，就有表示要來台灣，但去年裴洛西來台，造成台海緊張引發共軍演習，這次拜登政府似乎希望可以提早準備，但昨日國防部長邱國正在立法院備詢時也強調，因應外國高層政要來訪，都有在做沙盤推演，但邱也坦言可能增加兩岸緊張，甚至會比去年更嚴重。

江啟臣說，在種種因素考量底下，也可能是蔡英文選擇在加州與麥卡錫會面的重要理由，但從麥卡錫的角度來看，他要見誰是他的自由，會不會有壓力？有沒有真正關心到台灣？也是他的考量。

江啟臣強調，歡迎大家支持台灣，但是關心、支持的同時不要造成台海緊張。

