民進黨讓中共師出有名？　李彥秀曝：邱國正用「弦外之音」示警

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部長邱國正6日質詢時透露，台灣正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存，改存放到台灣，以及中共一直在等待「師出有名」，例如他國高層來訪、我國與他國互動太頻繁。對此，國民黨台北市議員李彥秀7日表示，邱國正的這些言論細思極恐，面對總統蔡英文與民進黨幾近瘋狂的國安政策，邱國正只能用弦外之音，向人民示警戰爭邊緣的危機。

李彥秀表示，面對蔡英文與民進黨亂無章法，幾近瘋狂的國安政策，邱國正只能用弦外之音，在立院說出國防部的無奈，並向人民示警戰爭邊緣的危機。她提到，民進黨國安單位自己評估，「外國高層訪台，頻繁的軍事交流，都會給中共出兵的藉口，而且發生機率不低」，但立法院長游錫堃正式邀請聯邦眾議院議長麥卡錫訪台、美國與台灣正在磋商將美軍的軍火庫放在台灣，日前，華爾街日報更傳出，駐台美軍將擴增4倍。

李彥秀質疑，民進黨的政策究竟是「避免兩岸發生戰爭？」還是「為中共出兵創造藉口？」她指出，面對兩岸的軍事風險，李登輝時代起碼有18套劇本應變；現在的民進黨，只有「全動法」暗渡陳倉、前線補給荒腔走板、延長兵役淪為踢正步、遭日媒羞辱無動於衷，到層出不窮的軍紀渙散。

李彥秀大嘆，人民看到「為了大選利益，繼續遊走戰爭邊緣！將人民身家財產作為最後一搏籌碼的民進黨！」，而國防部長無力制止瘋狂的蔡英文與民進黨，只能在立法院用弦外之音向人民示警，如同西莒阿兵哥在沙灘求救般的無奈。