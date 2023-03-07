4大法官9月卸任！蔡英文成立提名審薦小組　賴清德任召集人

▲蔡英文、賴清德。（資料照／照片由台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陶本和／台北報導

由於4位現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠與林俊益，將於今年9月屆滿，因此總統蔡英文7日核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意；而審薦小組由副總統賴清德擔任召集人。

總統府發言人林聿禪表示，現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿，大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。

林聿禪說，為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，蔡英文將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，並預計於立法院本會期咨請同意後任命。

林聿禪表示，為進行提名作業，蔡英文已核定112年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘賴副總統清德、司法院翁前院長岳生、賴前院長英照、林前大法官子儀、萬國法律事務所范創所律師光群、輔仁大學法律學院劉前榮譽講座教授初枝6人為提名審薦小組委員，並請賴清德擔任召集人，翁前院長、賴前院長兩位擔任副召集人。

林聿禪說，提名審薦小組負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，並訂於3月8日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞、函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推（自）薦大法官候選人。