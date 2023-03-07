陸2023中央預算赤字規模3.88兆人民幣　赤字率約升至3％　

▲大陸全國人大審查2023年中央財政報告。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大一次會議代表小組會議昨（6）日審查《關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算草案的報告》，這份預算報告也被外界稱為「年度國家帳本」，用以檢視中央財政支出著重於哪一方面，同時，也提供外界觀察，2023年的財政支出會由哪種經濟領域受益較多。

▲大陸2023年赤字規模達3.88兆元人民幣。（圖／CFP）

《央視》報導，2023年財政預算報告顯示，匯總中央和地方預算，全國一般公共預算收入21.7300兆元（人民幣，下同），增長6.7%，加上調入資金及使用結轉結餘1.9030兆元，收入總量為23.6330兆元。全國一般公共預算支出27.5130兆元，增長5.6%，支出規模比去年擴大1兆元以上。

此外，中央政府赤字率則是按3%左右安排，較2022年些微提高0.2個百分點，赤字規模達3.88兆元，較2022年增加5100億元。專項債發行限額擬按3.8000兆元安排，比2022年增加約1500億元。

預算報告還提及，2023年將大力優化財政支出結構，加大對基本民生等方面的支持。其中，教育支出15.3%為最多，社會保障和就業支出佔14.3%，衛生健康支出佔8.8%。

同時，大陸2023年中央財政預計安排就業補助金668億元，較2022年增加50億元，用以支持地方就業創業扶持政策。在健康方面，城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準提高30元，達到每人每年640元，基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高5元，達到每人每年89元。

中國稅務學會副會長朱青表示，今（2023）年提出優化組合赤字、專項債、財政貼息三種財政工具，「就是通過發專項債，作為一些項目的資本金，再通過財政貼息引導一些社會資金來參加這些基本建設項目，發揮財政資金的槓桿作用，提高財政支出效益。」