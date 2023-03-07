第一粒鈕扣扣錯了！　秦剛批美國「對華認知存嚴重偏差」

記者蔡儀潔、任以芳／北京報導

中美關係是每年大陸外長記者會的關注焦點，大陸外交部長秦剛今（7）日嚴正重申，「氣球風波」中美國過度反應、濫用武力，對華認知和定位出現嚴重偏差。

秦剛表示，前段時間中美關係發生了無人飛艇事件，這完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也認為不構成現實威脅；然而，美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。

「從偶然中可以看到必然」，秦剛指出，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰，「第一粒鈕扣扣錯了」，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。

秦剛說，美方聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突，但實際上，所謂「競爭」就是全方位遏制打壓，就是「你死我活」的零和博弈；口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加「殘奧會」，這不是公平競爭，而是惡意對抗，「犯規了！」

▲大陸外交部長秦剛。（圖／記者任以芳攝）

秦剛指出，若美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的「護欄」也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗；誰來承擔其災難性的後果？這樣的競爭，就是以兩國人民根本利益，乃至人類前途命運為賭注的豪賭，中方當然堅決反對。

秦剛轉述大陸國家主席習近平的話，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運；中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題，「我也注意到，美國國內越來越多的有識之士對當前中美關係深感憂慮，他們紛紛呼籲美方奉行理性務實的對華政策。」

秦剛話鋒一轉稱，美國人民和中國人民一樣，熱情、友善、淳樸，都追求幸福生活、美好世界，並談起自己在美國的親身經歷，例如洛杉磯長堤港碼頭工人告訴他，全家老小的生計依靠同中國的貨運貿易，美中兩國要共同繁榮。

秦剛最後強調，中方將始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則致力於推動中美關係健康穩定發展，「我們也希望美國政府認真傾聽兩國人民的聲音，消除『威脅膨脹』的戰略焦慮，摒棄零和博弈的冷戰思維，拒絕『政治正確』的無端綁架，兌現承諾，與中方相向而行，共同探索出既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。」