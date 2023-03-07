提供俄羅斯武器？　秦剛：憑什麼「向中國甩鍋」絕不接受！

記者蔡儀潔、任以芳／北京報導

烏俄衝突爆發超過1年，中國的態度和是否向俄羅斯提供武器引發爭議。大陸外交部長秦剛今（7）早在外長記者會上回應，中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器，「憑什麼向中國甩鍋推責？我們絕不接受！」

▲外長記者會現場 。（圖／記者任以芳攝）

秦剛指出，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，發展到今天這個地步，教訓慘痛，值得各方深刻反思；中國始終根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷。在和平和戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。

▲秦剛今日首度亮相大陸全國兩會。（圖／記者任以芳攝）

秦剛接著強調，中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器，「憑什麼向中國甩鍋推責，甚至制裁、威脅？我們絕不接受！」；令人遺憾的是，勸和促談的努力一再遭到破壞，似乎有只「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

秦剛指出，當前，烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰，恢復和平，走上政治解決的軌道，要麼火上澆油，擴大危機，拖入失控的深淵；衝突、制裁、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關切都應得到尊重，從而找到實現歐洲長治久安之策。