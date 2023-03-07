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大陸 大陸焦點 特派現場

美國毀滅台灣計畫？　秦剛罕見拿出憲法警告：台灣是中國一部分

記者任以芳／北京報導

中國外交部長秦剛今（7）日首次亮相中外媒體記者會，夾在中美關係下「台灣問題」成為中外媒體聚焦重點。被問及中美可能的台海衝突，以及美國可能摧毀台灣計畫。秦剛罕見在現場拿出中華人民共和國的憲法，並強調「台灣是中國一部分。」他嚴詞警告美國和台獨勢力，台灣分裂與台海平穩定「水火不容」，台灣問題處理不好，中美關係「地動山搖」。

港媒鳳凰衛視提問，「外界預測一個衝突的時間，就在2027年或者是2025年，還有一些媒體爆料說美國已經制定了摧毀台灣的計劃，所以想請問秦部長您您如何看待當前的台海局勢？您認為中美在台海發生衝突的風險有多大？」

秦剛首先回應，「我知道今天肯定要問到台灣問題，所以特地帶來了一本中華人民共和國憲法。」

▲▼ 秦剛 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國外交部長秦剛罕見拿出中華人民共國憲法，史無前例。（圖／記者任以芳攝）

接著秦剛翻開憲法讀誦，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成祖國統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

秦剛強調，台灣問題是中國人自己的事，任何外國無權干涉。最近有美國高官聲稱，台灣問題不是中國的內政，對此我們堅決反對並保持高度警惕。

秦剛說，我們都有一個家名字叫中國，作為骨肉同胞，我們將繼續以最大誠意盡最大努力實現祖國和平。同時保留採取一切必要措施的選項。中國《反分裂國家法》對此規定的很明確，如果出現了違反該法的情況，我們必須依憲依法行事，任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

他進一步說，「台灣問題」是中國核心利益的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越紅線。台灣問題之所以產生，美國會有不可推卸的責任。之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。

▲▼ 2023兩會,秦剛,外長記者會,華春瑩 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 秦剛強悍回應「台灣問題」 。（圖／記者任以芳攝）

秦剛反問，「中國人民有權問，為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領導班子？」

他進一步闡述，「為什麼一邊要求中方不向俄羅斯提供武器，一邊是長期違反817公報向台灣受理，一邊口口聲聲的說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定摧毀台灣的計劃。」

秦剛強調，台灣分裂與台海和平穩定，水火不容，台海和平穩定的真實威脅是台獨分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報，台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

最後，秦剛說，如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本意，恪守對中方作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。

回顧過去兩會外長記者會，歷任中國外交部長在公開場合對於「台灣問題」都是「口頭」警告，秦剛今天以行動亮出中國最後紅線，罕見拿出中華人民共和國憲法，在過去中國外交史上前所未有。秦剛的主動出擊，也是向美國明確表態，「台灣問題」是重中之重，也是中美關係最後底線，不容外部勢力和台獨去越界碰觸。

今年56歲的秦剛被視為大陸外交重要角色，目前是二十屆中央委員，曾任外交部新聞司司長、外交部發言人，外交部禮賓司司長，外交部部長助理等職，於2018年任外交部副部長，3年後任中國駐美國大使。2022年12月30日，十三屆全國人大常委會第三十八次會議決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛提前接任外交部部長。

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