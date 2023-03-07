秦剛：中俄之交是「國際關係典範」　不受第三方挑撥

記者蔡儀潔、任以芳／北京報導

大陸外交部長秦剛今（7）日上午10時出席外長記者會，現場中外記者超過200人。針對中俄關係，秦剛表示，兩國關係不針對第三方，但也不受任何第三方的干擾和挑撥。

秦剛表示，大國交往是搞封閉排他的政治集團，還是坦坦蕩蕩的君子之交，中俄走成功的走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的交往之道，成為國際關係的典範。

秦剛指出，有的國家習慣用冷戰結盟濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影；中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。

▲外長記者會現場。（圖／記者任以芳攝）

《華爾街日報》2月底曾引述消息人士說法稱，大陸國家主席習近平計畫在幾個月後訪問莫斯科，和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。

對此，秦剛今日並未明確回應，而是指出，中俄元首之間保持著密切的交往，這是兩國關係的指南針和定盤星，「我們相信在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，一定會在高水平上持續。」

至於未來中俄雙邊貿易是否有可能放棄使用美元或歐元，秦剛直言「答案很簡單」，什麼貨幣好用，既安全又信得過，就用什麼貨幣，國際貨幣不應該成為單邊制裁的殺手鐧，更不應成為霸凌脅迫的代名詞。