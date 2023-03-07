陸台籍政協委員江利平：讓我們一路歡歌「坐著高鐵去台北」

▲大陸「台籍」全國政協委員江利平。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「全國兩會」正在北京舉行中，大陸台籍全國政協委員江利平7日受訪稱，民族復興國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，希望「坐著高鐵去台北」，讓台灣鄉親說走就走。

據《澎湃新聞》報導，3月7日上午，大陸全國政協十四屆一次會議第二場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發布廳舉行，來自多個界別的全國政協委員接受媒體採訪。

有記者向全國政協委員、台盟中央副主席江利平提問，「您是連任三屆的台籍全國政協委員，能否分享一下對台灣這片故土的印象，在多年的履職工作中，您又是如何跨越淺淺的海峽，助力兩岸發展的？」

「民族復興國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向」，江利平表示，「十幾年前我第一次回台南祭祖，那裡的山川地貌、風土人情讓我倍感親切。2011年我隨團去台灣交流，鄉親們熱情相迎，一見面就拉著我們的手激動地說，大陸親人來了！這感人的一幕在我腦海裡久久迴蕩。」

江利平從稱，「祖國大陸始終敞開胸懷，秉持尊重、關愛、造福兩岸同胞的意願，推動兩岸深化經濟文化交流合作和各領域融合發展。以湖北為例，截至去年底，湖北連續出台多項促進兩岸經濟文化交流合作的舉措，取得了良好效果，3500多名台胞和近3000家台企實實在在受益。」

江利平更表示，「我相信血濃於水的親情定能跨越淺淺的海峽，讓我們一路歡歌，坐著高鐵去台北，讓台灣鄉親說走就走，乘著飛機上武當。我堅信兩岸人民定能更加緊密的手拉手、肩並肩、心連心，共創中華民族偉大復興的歷史偉業。」