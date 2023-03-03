郭台銘批綠圍剿上海復星害民眾受苦　薛瑞元困惑：兩件事怎連結？　

▲衛福部長薛瑞元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於疫苗採購，鴻海創辦人郭台銘2日批評，民進黨在上海復星大做文章，造成部分台灣家庭受苦。對此，衛福部長薛瑞元3日在立法院受訪時回應，自己不知道他講的內容，這兩件事怎麼連結啦，這什麼大做文章又台灣家庭受苦？「政府採購BNT是被擋，後來的話政府是協助企業去採購BNT，事實是這個樣子。」

前南投縣長林明溱被提名參選南投立委補選，郭台銘昨晚在臉書發文力挺，他表示，疫情期間，林明溱曾提出方案，要用第二預備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗。林心急救人，卻遭受排山倒海的批評，民進黨內對上海復星大作文章，後續綠營等一干名嘴、網軍也跟進圍剿。

郭台銘指出，自己一生經歷過無數協商談判，曾經說過採購BNT疫苗是最令他緊張與快樂的一件事情，倘若當時失敗，不知有多少台灣家庭還要為疫苗不足受苦。

對此，薛瑞元僅回應，自己不知道他講的內容，這兩件事怎麼連結啦，這什麼大做文章又台灣家庭受苦？「他指的是什麼？因為我沒看到他的說法。」

對於外界質疑民進黨擋BNT疫苗，薛瑞元表示，政府採購BNT是被擋，後來的話政府是協助企業去採購BNT，事實是這個樣子。

至於監察院日前表示，衛福部應檢討疫苗相關採購文書設定為「密」必要性。對此，薛瑞元會前受訪時表示，這個不是合約的解密，是文件保存方式的解密，這要看監察院的調查報告之後會做處理。