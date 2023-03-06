　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多情侶在親密時會替另一半服務。但一名女網友表示，最近一早醒來想要幫男友口愛時，對方竟要求「先去刷牙」，否則會有很多牙菌斑，讓她聽了很傻眼，頓時沒有繼續進行下去的想法。文章曝光後掀起討論，不少人都支持男方，表示「本來就要刷牙」、「沒刷牙會感染啊」。

原PO在Dcard發文表示，近日早上起來和男友愛愛到一半，想說要服務一下男方，沒想到對方卻急忙阻止，說「你要不要先去刷牙一下？」她當場愣住詢問原因，男友就解釋「因為睡了一覺，（口腔有）很多牙菌斑」，她不解表示前一晚已經刷過了，但男方認為，「一個晚上過去很多牙菌斑啦！是為了我下面健康著想」，讓她頓時沒有做下去的慾望，好奇是否有人遇過類似狀況？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後掀起討論，多數人都支持男友的說法，「當然要刷牙啊，誰要你嘴巴很多細菌去吃香蕉，會感染欸」、「要吧，早上男友想親我都會拒絕，沒有刷牙會臭臭」、「他可能比較木頭不擅長說話，但這次我支持男生，真的要先清潔口腔」、「要先刷牙清潔不是常識嗎…我男友氣氛來了要我吃，我都一定回我要先去刷牙」、「代表妳男友很重視衛生和健康，這算好事吧」，但也有人認為，「理智上來說覺得OK合理，情感上來說我會覺得超解哈哈哈，至少一年內不會想主動幫他吃」。

▲。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲許藍方認為，口交前應該要刷牙。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

到底口交前要不要刷牙？最美性學博士許藍方表示，「口腔比私密處還要髒」，口交前應該要刷牙，這樣可以減少把口腔病菌帶到男女生殖器官的機率，如果沒有刷牙，相對可能會把口腔內的細菌或是菜渣，帶到另一半的身上，這樣不太好，因此建議口交前刷牙。但她也提醒，記得採取正確的「貝氏刷牙法」，因為錯誤的刷牙方式會讓牙齦受傷，造成黏膜破洞，會導致病菌容易從口腔入侵體內。

ET快訊
韓邪教主「性侵台大+政大百女」　北檢發布通緝至2027年
台劇女星結婚了！　賓客名單超豪華
「重感冒跡象」恐離洗腎不遠了！　醫示警10大症狀
被逼重考9年寫血書！　女崩潰「弒母分屍」洩憤
竹聯多人濺血！嗆聲大哥的女人爆內戰
洗衣機「每2年要找人拆洗？」　內行揭1關鍵不踩雷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

【英語TOEIC通】挺過疫情餐飲業「商機」旺　英文用這字

三年一閏！出嫁女兒閏月孝親包紅包、買豬腳　幫父母添歲壽

盛行率近3成！台灣婦女產後憂鬱症高　民團籲從5大根本改善

檳榔族注意！高雄長庚前進工地做口腔癌篩　陽性率竟達28%

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

【英語TOEIC通】挺過疫情餐飲業「商機」旺　英文用這字

三年一閏！出嫁女兒閏月孝親包紅包、買豬腳　幫父母添歲壽

盛行率近3成！台灣婦女產後憂鬱症高　民團籲從5大根本改善

檳榔族注意！高雄長庚前進工地做口腔癌篩　陽性率竟達28%

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

騙1隻「豬仔」賺10萬！E奶女蛇頭羈押7個月　再被這法院接著收押

Ravi法庭認了「偽造癲癇病歷」減免兵役！　拘捕令審查結果曝光

美軍出動「B-52轟炸機」與南韓聯合操演　因應北韓核武威脅

快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

毛孔粗大好困擾？溫和酸類讓肌膚全面細緻平滑

Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

陰莖太短被嫌棄？1招無痛增長術　泌尿醫：恢復2～3公分

傳麥卡錫將訪台　邱國正：共軍若「突入12浬」就射擊

首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

阿里山英迪格「浮動房價」曝　最頂「一晚25萬」

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

蛋太貴！　改吃「這食物」更營養

更多熱門

相關新聞

「某些器官」不能直接說！

「某些器官」不能直接說！

「最美性學博士」許藍方經常在社群網站貼出生活點滴，也常上節目分享專業知識，近日工作時卻遇到工作人員要求「某些器官不能說得太白話」，她便聯想到近日蛋荒議題，進而用「蛋」來進行比喻，卻也難受表示：「我也開始不想吃蛋了。」

女友「入冬後不洗澡刷牙」！他勸遭回：愛我就別管

女友「入冬後不洗澡刷牙」！他勸遭回：愛我就別管

橫向刷牙錯到爆！5原因害「敏感性牙齒」

橫向刷牙錯到爆！5原因害「敏感性牙齒」

門把跟馬桶蓋一樣髒！　專家點名上廁所1舉動

門把跟馬桶蓋一樣髒！　專家點名上廁所1舉動

國道大叔下車「刷牙+做體操」　警方回應了

國道大叔下車「刷牙+做體操」　警方回應了

關鍵字：

口愛口交刷牙許藍方細菌

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面