起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多情侶在親密時會替另一半服務。但一名女網友表示，最近一早醒來想要幫男友口愛時，對方竟要求「先去刷牙」，否則會有很多牙菌斑，讓她聽了很傻眼，頓時沒有繼續進行下去的想法。文章曝光後掀起討論，不少人都支持男方，表示「本來就要刷牙」、「沒刷牙會感染啊」。

原PO在Dcard發文表示，近日早上起來和男友愛愛到一半，想說要服務一下男方，沒想到對方卻急忙阻止，說「你要不要先去刷牙一下？」她當場愣住詢問原因，男友就解釋「因為睡了一覺，（口腔有）很多牙菌斑」，她不解表示前一晚已經刷過了，但男方認為，「一個晚上過去很多牙菌斑啦！是為了我下面健康著想」，讓她頓時沒有做下去的慾望，好奇是否有人遇過類似狀況？

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文章曝光後掀起討論，多數人都支持男友的說法，「當然要刷牙啊，誰要你嘴巴很多細菌去吃香蕉，會感染欸」、「要吧，早上男友想親我都會拒絕，沒有刷牙會臭臭」、「他可能比較木頭不擅長說話，但這次我支持男生，真的要先清潔口腔」、「要先刷牙清潔不是常識嗎…我男友氣氛來了要我吃，我都一定回我要先去刷牙」、「代表妳男友很重視衛生和健康，這算好事吧」，但也有人認為，「理智上來說覺得OK合理，情感上來說我會覺得超解哈哈哈，至少一年內不會想主動幫他吃」。

▲許藍方認為，口交前應該要刷牙。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

到底口交前要不要刷牙？最美性學博士許藍方表示，「口腔比私密處還要髒」，口交前應該要刷牙，這樣可以減少把口腔病菌帶到男女生殖器官的機率，如果沒有刷牙，相對可能會把口腔內的細菌或是菜渣，帶到另一半的身上，這樣不太好，因此建議口交前刷牙。但她也提醒，記得採取正確的「貝氏刷牙法」，因為錯誤的刷牙方式會讓牙齦受傷，造成黏膜破洞，會導致病菌容易從口腔入侵體內。