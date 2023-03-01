正妹女友「入冬後不洗澡刷牙」！他苦勸遭回：愛我就不要管

▲原PO女友冬天完全不洗澡，讓他相當崩潰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一般人通常每天都會洗澡，但近日一位網友表示，正妹女友入冬後從不洗澡也不刷牙，女友要他愛她就別管，他沒想到同居後會是這樣子，「我是該放任她，還是繼續苦口婆心的勸她呢？」

原PO在論壇《Dcard》發文說，「我女友，入冬後從來不洗澡，也從來不刷牙，冬天完全不洗澡，夏天1個禮拜洗1次，每天跟她講說個人衛生要打理好比較妥當，但她還是沒改，我女友只有出門會穿得漂漂亮亮的，穿著入時，是個時髦的女性，但我猜不透的是，一個長相那麼漂亮的清新型正妹怎麼私底下衛生習慣那麼差。」

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原PO嘆，女友有內涵個性又好，但卻堅持不刷牙洗臉，床也已經發臭了，「我苦勸她去洗澡刷牙換床單。」女友表示，「唉唷，人家不喜歡洗澡跟刷牙啦。」原PO回，妳的頭髮都有味道了，床單也很臭。女友說，「唉唷，寶貝你愛我的話就不要管我。」

原PO傻眼，當初會看上女友就想說她是個愛念書的正妹，個性又溫柔，沒想到同居後衛生習慣竟然是這個樣子，「我是該放任她，還是繼續苦口婆心的勸她呢？對了，忘了介紹我自己了，我26，我女友小我1歲，我在戶政事務所工作，我女友則是被我供養。」

此文曝光後，網友紛紛留言「不要再反串了好不好」、「你可以把她扛進浴室幫她洗」、「頻率真的很像幻想文欸，而且戶政事務所26歲公務員供養女友有點不可思議，除非你家有金援那就當我沒說」、「怎麼可能不洗澡還能打扮得漂漂亮亮的」。

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