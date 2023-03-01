　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹女友「入冬後不洗澡刷牙」！他苦勸遭回：愛我就不要管

原PO女友冬天完全不洗澡。（示意圖／Pexels）

▲原PO女友冬天完全不洗澡，讓他相當崩潰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一般人通常每天都會洗澡，但近日一位網友表示，正妹女友入冬後從不洗澡也不刷牙，女友要他愛她就別管，他沒想到同居後會是這樣子，「我是該放任她，還是繼續苦口婆心的勸她呢？」

原PO在論壇《Dcard》發文說，「我女友，入冬後從來不洗澡，也從來不刷牙，冬天完全不洗澡，夏天1個禮拜洗1次，每天跟她講說個人衛生要打理好比較妥當，但她還是沒改，我女友只有出門會穿得漂漂亮亮的，穿著入時，是個時髦的女性，但我猜不透的是，一個長相那麼漂亮的清新型正妹怎麼私底下衛生習慣那麼差。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO嘆，女友有內涵個性又好，但卻堅持不刷牙洗臉，床也已經發臭了，「我苦勸她去洗澡刷牙換床單。」女友表示，「唉唷，人家不喜歡洗澡跟刷牙啦。」原PO回，妳的頭髮都有味道了，床單也很臭。女友說，「唉唷，寶貝你愛我的話就不要管我。」

原PO傻眼，當初會看上女友就想說她是個愛念書的正妹，個性又溫柔，沒想到同居後衛生習慣竟然是這個樣子，「我是該放任她，還是繼續苦口婆心的勸她呢？對了，忘了介紹我自己了，我26，我女友小我1歲，我在戶政事務所工作，我女友則是被我供養。」

此文曝光後，網友紛紛留言「不要再反串了好不好」、「你可以把她扛進浴室幫她洗」、「頻率真的很像幻想文欸，而且戶政事務所26歲公務員供養女友有點不可思議，除非你家有金援那就當我沒說」、「怎麼可能不洗澡還能打扮得漂漂亮亮的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
威力彩頭獎獎號出爐　中9億一次放假50年
片酬頂端1／為請林依晨復出　《不夠善良的我們》上調製作費
明洞40年老店遭強拆　韓大媽淚訴「台灣學校冷血」…1證據讓風向改挺校方

ET快訊
「台塑集團大功臣」辭世！　深受王永慶倚重
快訊／首見本土猴痘！　一次爆2例
3月「6大補貼」可申請！　最高破10萬
快訊／Gogoro宣布降價！　「6車款」售價調降
快訊／瑪莎3煞圍毆男大生　一審判決出爐！
開工日不憂鬱！　星巴克買一送一來了
蔡天鳳遭碎屍「好友太平間見1幕」震撼腿軟！
王菲「罕見放閃謝霆鋒」甜炸！　私密照外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

23歲男街頭突然掏槍「遊民無助高舉雙手」　近距離處決畫面曝光

怒轟民進黨修「全動法」就是無限擴權　國民黨：宛如威權復辟

傳非蘋客戶砍單「台積電恐下修財測」　公司澄清：原目標不變

向中國籃協宣戰？新疆隊退出CBA　周琦怒：手指骨折逼我打

寧賣地不蓋房！　高雄中小建商爆「每天都有土地釋出要賣」

比特犬衝出門咬傷巴哥犬被罰　「二次未戴嘴套」動保處加重開罰

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

電腦斷層結合AI智慧系統揪出肺癌　善用兩年一次低劑量檢測

「蛋蛋危機」該囤貨？營養師揭2注意點：常溫保鮮期10天

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

冷空氣襲台秒跌13度　最冷時段曝

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追

墾丁吃海鮮7道菜噴3千6！他PO帳單秒引戰

更多熱門

相關新聞

J.sheon熱戀中！緊擁白帽女秀最萌身高差

J.sheon熱戀中！緊擁白帽女秀最萌身高差

外型帥氣的J.sheon會創作又擁有一副好歌喉，累積不少忠實歌迷支持，但對於感情向來低調，鮮少爆出緋聞的他，本月8日被時報周刊CTWANT目擊他跟一名頭戴白色棒球帽的長髮女子吃火鍋約會，兩人走出火鍋店外後邊走邊聊天，旁若無人地上演熊抱、緊緊地相互依偎取暖，一刻也捨不得分開，互動就像是熱戀中的小情侶，閃瞎一旁路人。

孫其君逛賣場「身旁緊跟低胸辣妹」

孫其君逛賣場「身旁緊跟低胸辣妹」

她懷孕被逼吃18萬珍珠粉　婆婆：孫女要白嫩

她懷孕被逼吃18萬珍珠粉　婆婆：孫女要白嫩

每月花3000元「買00878可行嗎」　一票搖頭

每月花3000元「買00878可行嗎」　一票搖頭

LINE買100代幣　她付完70元傻了：被坑？

LINE買100代幣　她付完70元傻了：被坑？

關鍵字：

Dcard洗澡刷牙周刊王

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面