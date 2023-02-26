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社會 社會焦點 保障人權

國道塞成停車場！大叔下車「刷牙+做體操」　警：至少噴3000元

記者許宥孺／高雄報導

國道1號南下285K 25日凌晨5點傳出重大車禍事故，造成國1南下嘉義系統至台南新營段全線封閉，長達10公里，整條道路宛如大型停車場。有民眾就拍下，不少人下車伸展筋骨，還有人直接在車子旁刷牙、站上分隔島做體操的畫面。警方表示，這些行為都違法，若查出身分，將依法處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，排除交通障礙中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故（圖／記者林悅翻攝）

昨日凌晨有兩部聯結車發生碰撞，造成其中一部聯結車翻覆，車上運載的大型水泥管掉落在路中央，導致2部自小客車閃避不及撞上，造成國1南下嘉義系統至台南新營段全線封閉，堵塞長達10公里，事發5個小時後，現場才恢復順暢。

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，排除交通障礙中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過適逢連假首日，國道上已經湧入許多返鄉、出遊車潮，導致整條路塞成大型停車場。就有民眾拍下，車道間出現許多不堪久坐的民眾來回走動，還有人在車子旁刷牙、站上分隔島做體操，甚至有民眾跑進分隔島內上廁所。

▲大叔站在國道分隔島上刷牙、做體操。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲大叔站在國道分隔島上刷牙、做體操。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片一出，不少網友也紛紛笑稱「人才啊」、「設備齊全」、「完全不浪費時間。時間管理大師」、「尿急會瘋掉」、「前面刷牙 後面尿尿」、「真的，不然不會動也不能幹嘛」、「如果我遇到也會熄火然後做事」、「可能車上有無線電，聽到排除至少要幾個小時索性下來伸展一下，如果有帶籃球還可以挑一下」。

對此，國道警方表示，經檢視該影片無顯示時間，截至目前為止尚未接獲民眾檢舉此案交通違規。呼籲民眾可將行車影像紀錄器所攝得的影像上傳到國道公路警察局線上檢舉國道交通違規專區，警方將依規定處置。

警方指出，有關有用路人於塞車期間下車從事刷牙、做體操、上廁所、逛大街等行為，違反將依道路交通處罰條例第33條第4項規定，處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

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