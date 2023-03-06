排隊買蛋人龍「猶如買快篩」　蛋商：政府美化產地價釀蛋荒

▲新北市三峽區一間蛋行已經連續兩周都湧現搶蛋人潮。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋今起（6日）批發價每台斤來到45.5元，產地價周四（3/9）跟進漲至55元，一個月內2波調漲，共漲了5元，創下歷史新高。新北市三峽區一間蛋行，已經連續兩周，每周一、三、五晚上，至少都有近500人排隊買雞蛋，排隊人龍猶如排隊買快篩的盛況，而且8點開賣，30箱雞蛋，一個小時就完售，蛋行老闆謝先生說：「這不叫缺蛋，什麼才叫缺蛋」！

在三峽經營蛋行的謝先生說，受禽流感疫情肆虐，在中南部的蛋雞場也受影響，現在一周只有3天進貨，每次進貨最多30箱，晚上8點進貨開放民眾購買，經常晚上6點就出現排隊人潮，動輒四、五百人排隊，排隊人龍一圈又一圈，還要警察協助維持交通動線，猶如之前民眾排隊搶買快篩跟口罩，現場採每人限購20顆措施，幾乎一小時內30箱雞蛋就完售。

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謝先生直言，這次國內發生史上最嚴重的蛋荒，禍首就是農委會，刻意美化產地價，壓榨蛋農生存空間，導致黑市猖獗，才會出現農委會說每顆只漲0.3元，但消費端卻買到一斤要價動輒70元以上的散裝蛋，因為黑市價格每箱已經喊到1400元，蛋商每斤成本就要70元了，批發價55元根本是騙人的。

謝先生還說，農委會聲稱每天雞蛋缺口約50萬到80萬，不但資訊錯誤，還模糊焦點，一箱蛋根本不到200顆，頂多只有160~170顆，一箱就少30、40顆雞蛋，每天11.2萬箱，就誤差數百萬顆雞蛋，市場當然供不應求。他批評農委會，長期美化數字、公布假訊息，缺蛋從去年就發生了，「只有農委會自己不承認」。

謝先生呼籲，政府應讓雞蛋價格回歸市場經濟，有能力就協助，沒能力就不要去操作，蛋農已經夠辛苦了，不要再壓榨蛋農生存空間，導致產地價無法反映生產成本，只會又陷入蛋農不願投入生產的惡性循環。