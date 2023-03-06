　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

排隊買蛋人龍「猶如買快篩」　蛋商：政府美化產地價釀蛋荒

▲新北市三峽區蛋行出現搶買人潮。（圖／業者提供）

▲新北市三峽區一間蛋行已經連續兩周都湧現搶蛋人潮。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋今起（6日）批發價每台斤來到45.5元，產地價周四（3/9）跟進漲至55元，一個月內2波調漲，共漲了5元，創下歷史新高。新北市三峽區一間蛋行，已經連續兩周，每周一、三、五晚上，至少都有近500人排隊買雞蛋，排隊人龍猶如排隊買快篩的盛況，而且8點開賣，30箱雞蛋，一個小時就完售，蛋行老闆謝先生說：「這不叫缺蛋，什麼才叫缺蛋」！

在三峽經營蛋行的謝先生說，受禽流感疫情肆虐，在中南部的蛋雞場也受影響，現在一周只有3天進貨，每次進貨最多30箱，晚上8點進貨開放民眾購買，經常晚上6點就出現排隊人潮，動輒四、五百人排隊，排隊人龍一圈又一圈，還要警察協助維持交通動線，猶如之前民眾排隊搶買快篩跟口罩，現場採每人限購20顆措施，幾乎一小時內30箱雞蛋就完售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝先生直言，這次國內發生史上最嚴重的蛋荒，禍首就是農委會，刻意美化產地價，壓榨蛋農生存空間，導致黑市猖獗，才會出現農委會說每顆只漲0.3元，但消費端卻買到一斤要價動輒70元以上的散裝蛋，因為黑市價格每箱已經喊到1400元，蛋商每斤成本就要70元了，批發價55元根本是騙人的。

謝先生還說，農委會聲稱每天雞蛋缺口約50萬到80萬，不但資訊錯誤，還模糊焦點，一箱蛋根本不到200顆，頂多只有160~170顆，一箱就少30、40顆雞蛋，每天11.2萬箱，就誤差數百萬顆雞蛋，市場當然供不應求。他批評農委會，長期美化數字、公布假訊息，缺蛋從去年就發生了，「只有農委會自己不承認」。

謝先生呼籲，政府應讓雞蛋價格回歸市場經濟，有能力就協助，沒能力就不要去操作，蛋農已經夠辛苦了，不要再壓榨蛋農生存空間，導致產地價無法反映生產成本，只會又陷入蛋農不願投入生產的惡性循環。

ET快訊
頻補班惹民怨　人事長：大家可接受過年放6天？那我覺得很棒
10年前經典賽逆轉荷蘭　「護國女球僮」近況曝光
快訊／一家四口住飯店「房價6萬9」　業者回應了
確定3／15首發！　21萬人3方式領6000紓困金
姊弟戀新婚才4個月　逃回高雄娘家仍遭掐死
457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭全爛
快訊／尋獲1具遺體！台籍漁船翻覆　還有6人下落不明
補班6次惹民怨！　人事總處要改：6月底前公告
街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！　是台灣大咖天后

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排隊買蛋人龍「猶如買快篩」　蛋商：政府美化產地價釀蛋荒

經典賽來了！台中各飯店這天訂房全滿　有零星空房日期曝

故宮徵集國際文物因「預算不足」跳票？立委疑：恐損害信譽

馬祖國軍沒肉吃！四叉貓開酸「沙灘寫字比打1985還有效率」

確定3／15首發！這地方搶先中央　21萬人3方式領6000紓困金

威力彩飆11.5億！今天「3生肖」財運超旺　下班趕快衝去買

猛踹免運包裹「教訓消費者」！　超商店員暴怒：很缺60塊嗎？

他電鍋用到磨損才知1配件妙用　網驚：錯當飯匙架還丟掉

同事砲友名單驚見老公「持久的刺蝟」！櫃姐崩潰：1周1次不夠嗎

LINE旅遊也能買虎航！3／12前消費滿額送LINE POINTS＋抽機票

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

排隊買蛋人龍「猶如買快篩」　蛋商：政府美化產地價釀蛋荒

經典賽來了！台中各飯店這天訂房全滿　有零星空房日期曝

故宮徵集國際文物因「預算不足」跳票？立委疑：恐損害信譽

馬祖國軍沒肉吃！四叉貓開酸「沙灘寫字比打1985還有效率」

確定3／15首發！這地方搶先中央　21萬人3方式領6000紓困金

威力彩飆11.5億！今天「3生肖」財運超旺　下班趕快衝去買

猛踹免運包裹「教訓消費者」！　超商店員暴怒：很缺60塊嗎？

他電鍋用到磨損才知1配件妙用　網驚：錯當飯匙架還丟掉

同事砲友名單驚見老公「持久的刺蝟」！櫃姐崩潰：1周1次不夠嗎

LINE旅遊也能買虎航！3／12前消費滿額送LINE POINTS＋抽機票

「港市合一」帶動高雄2區翻身　新屋均價每坪32萬↑

昔日籃網三巨頭大和解？厄文擁抱哈登　杜蘭特首次對決無感

上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

陳琥有機會轉打者？林威助：如果練得起來

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

月薪達4.2萬元！北市環保局招募「150名儲備駕駛」　3／21開放報名

全中運網球遭爆「地獄球場」　潘文忠：選手受傷非常遺憾

台灣人「熱門結婚月份」TOP 3！2021年僅11萬對結婚　創22年新低

想要假長又嫌補班好累？　人事長：大家可以接受過年只放6天嗎

4.28%美元優存有貓膩！　存30萬台幣「滿期僅多拿3000」

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

生活熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

蛋太貴！　改吃「這食物」更營養

台大學生嗆文組3句話！同學苦笑：只能自嘲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

球迷買中華隊T恤　竟洗1次就壞

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

麥當勞未來改街邊店？老饕揭現況

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

更多熱門

相關新聞

蛋價飆歷史新高　陳吉仲：每顆只漲0.3「漲幅不到6%」

蛋價飆歷史新高　陳吉仲：每顆只漲0.3「漲幅不到6%」

國內雞蛋批發價今起（6日）從每台斤52元漲到55元，產地價從3月9日（四）起每台斤42.5元漲到45.5元，蛋價飆史上新高，也是3周內2度調漲，引爆民怨。農委會主委陳吉仲今回應，此次調漲每顆雞蛋只漲0.3元，漲幅不到6%，尊重市場機制。

雞蛋今起漲3元「3周連2調」飆歷史新高！

雞蛋今起漲3元「3周連2調」飆歷史新高！

農委會：漲幅合理「每顆蛋只貴0.3元」

農委會：漲幅合理「每顆蛋只貴0.3元」

蛋價創歷史新高！蛋商：還有漲價空間「再漲10元都不為過」

蛋價創歷史新高！蛋商：還有漲價空間「再漲10元都不為過」

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

關鍵字：

蛋價缺蛋農委會漲價蛋行排隊

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面