藍委談補班民怨「別當在叫什麼叫」　人事長：不會有不健康想法

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮出席司法法制委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年有許多3天以上的連續假期卻有6個補班、補課日，讓不少民眾叫苦連天。國民黨立委王鴻薇今（6）日於立法院司法委員會質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮時表示，「不患寡而患不均」，補班日今年特別多，為甚麼大家心裡那麼不舒服？因為幾乎都維持在上半年，能否稍微修正一下？蘇答詢，這一陣子外界對政府期待會盡快來修正，王鴻薇則酸，「那要怎麼修正？而不是像人民在叫什麼叫？」

王鴻薇質詢時質疑，政府能不能不要說超前部署，而是能否提前部署，不患寡而患不均，補班日今年特別多，「為甚麼大家心裡那麼不舒服？因為幾乎都維持在上半年，當時看到這樣的安排不會覺得奇怪嗎？補班日能否稍微調整一下，而不是兩個禮拜又一次兩個禮拜又一次，是否今年為選舉年？下半年才不能太多補班？」

蘇俊榮答詢時強調，「跟選舉絕對無關！」遊戲規則早在102年3月就訂好了，只是119年可能又要遇到一次，這一陣子外界對政府期待都有聽到，會盡快來修正；王鴻薇則回酸，「那要怎麼修正？而不是像人民在叫什麼叫？」蘇俊榮說，「絕對不會當作人民是在哇哇叫啦！」王鴻薇再回應，「上一個這樣做的已經下台了啦！」

蘇俊榮表示，不會把人民的聲音當作是哇哇叫，政府不該有這種不健康的想法，除夕前一天為紓解返鄉車流，中國人注重的掃墓，都在方案階段，端午以及中秋，傳統三節，另外可能清明串上兒童，有它的特殊意義，讓父母親帶小孩出門走走，這就是三加一的概念，「但可能也是會維持現況，103年訂的我們繼續走，我們積極找其他部會一起來討論看看」。

最後，王鴻薇透露，女兒都跟自己說，只要誰刪除補班日，「我就選他！」個人是覺得要理性討論，還又不管是一般上班族，補班日過於集中，大家就會很反感啦！