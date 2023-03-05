行政院長陳建仁南下參訪台南國際蘭展　共賞蘭花與恐龍的奇幻世界

▲行政院長陳建仁及農委會主委陳吉仲，南下台南後壁參觀2023台灣國際蘭展，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲全程陪同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023台灣國際蘭展開展5日為開展2天，行政院長陳建仁及農委會主委陳吉仲南下台南後壁參觀，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲全程陪同，立委賴惠員、市議員蔡麗青亦到場參與。





5日適逢假日，陳建仁院長一抵達會場就吸引許多民眾爭相拍照，陳院長也笑容滿面向民眾打招呼致意，感受南部鄉親熱烈的歡迎之情。陳建仁院長逐一參觀主題館、競賽館以及蘭花公園的大型充氣吉祥物Orchidsaur，Orchidsaur以恐龍為主體，頭上長出宛如植物般的角，此外，8隻腳的設定就像蘭花多根的附生特性，陳院長認真聆聽解說，最後也在Orchidsaur前與現場與會人士合影。





台南市政府表示，台南從去年恢復辦理蘭展，今年擴大場域及展期，一開園就滿滿的人潮，相信今年入園人數一定創新高，展期到3月19日，民眾可以提早規劃與週邊景點串連順遊。





2023台灣國際蘭展在4日開園首日就吸引滿滿賞蘭人潮，今年主題館以蘭花與恐龍作為主角，將時空拉回大彗星風蘭生長的白堊紀原始森林，融入鏡子、燈光及科技現代元素，將蘭花的演變以傳送門、植物光門演繹出來，搭配聲音燈光，呈現多重感官享受，許多民眾驚呼今年展覽特別不一樣。





競賽館突破以往競賽蘭花固定的陳列方式，首次以環狀動線及島狀展示台搭配通透的骨架及絲綢妝點，帶出獨特的視覺風貌。此外，由來自海內外200位評審，在各類蘭屬中挑選出表現狀態最佳的冠軍花競賽與展示，完整呈現台灣的各類蘭屬之蘭花品種與蘭花組合盆藝術，讓人飽覽千萬朵蘭花的爭奇鬥艷。





展覽今年也特別打造台灣花卉數位館，將實體展覽建置於線上，展示目前國內能穩定供應蘭花商業品種，並標註生長特性與生長資訊，讓有興趣的國際買主能夠很清楚的看到該品種在大、中、小苗時之盆徑、花梗數、花朵數、株高、花朵大小、花朵主顏色、花朵次顏色，可以不受地域限制輕鬆購買，協助業者拓展國際市場，也發揚台灣蘭花的軟實力。