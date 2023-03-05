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台南山上花園水道博物館櫻花接力綻放 館方呼籲賞花當即時

▲台南山上花園水道博物館園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，相當適合安排賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，相當適合安排賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入3月份，台南山上花園水道博物館盛開的河津櫻逐漸凋落，原本光禿禿枝頭也開始結出綠葉，館方表示目前花況已減少到約6成，花期即將結束，但園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，加上博物館區花旗木也已經開始綻放，相當適合安排賞花。

水道博物館從2016年起，在專家的協助下，搭配日式風格建築，於淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻。其中絕大多數是河津櫻，由於就位於停車場旁，相當容易親近，每年春節前後，正值花期，成為台南市民熱門賞櫻景點。

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▲台南山上花園水道博物館園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，相當適合安排賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，今年因為氣候合宜，位於停車場旁的河津櫻大爆發，適逢疫情趨緩，每天都吸引不少民眾前來參觀，總計從二月初開始，已經吸引超過兩萬人次參訪。

▲台南山上花園水道博物館園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，相當適合安排賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開春以後，河津櫻也逐漸凋落，館方表示，櫻花凋落以後，枝頭就會開始長出綠葉，等到綠葉布滿枝頭，花期就宣告結束，目前花況離滿開時，已經凋落約四成，預計在一兩周，河津櫻花期就將結束。

▲台南山上花園水道博物館園區富士櫻及八重櫻目前也開始綻放，雖然數量不如河津櫻的眾多，但一次可以觀賞到3種不同的櫻花，相當適合安排賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過，除了河津櫻以外，沿著大階梯兩側的八重櫻，還有樓下草原東側的富士櫻，以及淨水池附近的吉野櫻，目前已經開始出現零星花朵，加上博物館區的花期木也逐漸綻放，此時到訪，館方表示，這個時候雖然少了繁花爭豔的盛況，卻也能看到各種不同的花種，值得一遊。

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