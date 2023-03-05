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黃偉哲陪同陳建仁視察南台科大圓夢宿舍　盼成為青年新創團隊孵化基地

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形，包括立法委員林宜瑾及市議員朱正軒、黃肇輝也到場關心。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建仁院長表示，南台科技大學打造創業家族圓夢宿舍，讓學生能夠利用宿舍設施和空間達到跨域整合、截長補短的創意交流，年輕人彼此合作，相當不容易，他也感謝南台科大對弱勢家庭的照顧，讓中低收入的學生能優先入住宿舍。他特別提到，政府也在疫後特別預算中，針對符合條件的學生提供一年的本息補助，幫助他們度過學貸難關，預計有55萬的學貸族受惠，政府將會與學校一起努力，讓弱勢家庭及所有學生都能圓夢。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，過去看到海內外許多高科技公司的創辦人，都是在學生時期的同住室友，課堂上互相學習激盪，課堂外也一起發想創業構想，最終成為未來創業的團隊。南台科大將舊有的育成中心教室改建成宿舍，不僅提供住宿功能，還規劃創業發想空間，讓宿舍之間彼此串聯交流，相信這裡將來就是一個非常好的創業基地。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也提到，未來台南市政府會持續與南台科大，以及在地各大專院校合作，包括校外資源的串聯以及實業界、公部門的合作，都會積極配合。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台科技大學為因應教育部大專院校宿舍提升計畫，改善空間品質及強化公共空間機能，耗資2597萬元執行H2創業家族圓夢宿舍提升工作，此次修建完成的宿舍，樓層1樓規劃為公共交誼廳、討論室、輕食料理區、創造區；樓層2、3樓則為寢室區，寢室走道外牆為學生創作陳設與展示之空間，強調營造活潑輕鬆，且具家庭氛圍及及創業族群特色的學生宿舍活動空間。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該宿舍原為南台科大創新育成中心，因與文化部在台南火車站周邊經營台南文化創意產業園區及經濟部中小企業處南科育成中心合作的關係，原校內育成中心廠商已輔導進駐上述二地，使原場地逐漸釋出。南台科技大學為活化學校空間並增加學生宿舍床位供給，規劃將該校H2棟改為學生宿舍（提供120個床位），此空間規劃除了作為學生宿舍之用外，更規劃多功能開放空間，提供全校師生活動辦理及展演空間之運用，期望學生在良好的校園環境中，孕育創業能量。

▲台南市長黃偉哲5日陪同行政院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇等人，前往南台科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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