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台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

將台南市打造成「希望家園」是黃偉哲市長堅持的理念，勞工局做工行善團更是將此理念極力落實，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月5日台南市油漆工程業職業工會及台南市電氣業職業工會志工團隊，前往南化區進行修繕服務。靠近案家的崎嶇山路非常狹窄，稍有不慎車輪便會陷入車道邊溝，志工夥伴仍克服險峻道路及寒冷天氣，一大早便整好工具，要去替南化區弱勢火災戶修復家園，志工各個精神飽滿，互相鼓舞團隊士氣。而因疫情暫停送餐服務的台南市餐飲業產業工會志工，也在口罩令鬆綁後於5日首度準備午餐至偏遠的南化區送餐慰勞志工夥伴。

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於南化區的修繕案為弱勢火災戶，在勞工局「做工行善團」的協助之下，日前已由泥水、電氣、金屬、鋁製品、木工工會志工進行拆除、安裝臨時電源及初步配置線路管路、搭建鐵皮屋頂、安裝鋁門窗、客廳地面貼磁磚及臥室地面水泥粉光、天花板輕鋼架、廚房天花板塑膠板施工，5日再由油漆及電氣工會志工接力，進行牆壁油漆粉刷美化施工及電線配置、衛浴、燈具安裝施工，南化區修繕案終於宣告完工，完成第203修繕戶。

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基在油漆後亮麗如新的牆面上，最後漆上做工行善團「有情有疼心ㄟ厝」圖樣，象徵圓滿及志工夥伴對案家的暖心與祝福。

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，感謝今日南都汽車善化營業所響應公益捐贈本案修繕戶家電等日常用品，另修繕團隊的家庭志工共有5對夫妻檔，分別為油漆工會的吳宏興、劉秀英；薛志強、李美瑩；鍾得道、羅月秀，以及餐飲工會的郭國仁、錢麗如；林佑厚，劉雅惠，大家同心助弱勢，南化區順利完工。目前還有學甲區宅港里正在修繕中，另外，3月3日做工行善團隊也至學甲區三慶里、將軍區及佳里區等處會勘，在佳里區場勘後適逢中午用餐時間，安西里陳雅慧里長特別準備排骨麵請志工夥伴享用，也多次認捐修繕材料費用。除志工夥伴用實際行動來改善弱勢居住環境，民間許多個人及單位團體也響應捐助資源，共同用好心做好事，正能量跨越城鄉，築起「希望家園」！

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團第203戶完工，改善弱勢家庭的居住環境，維持最基本的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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