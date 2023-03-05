2023台南古都國際半程馬拉松　肯亞選手奪冠

▲2023台南古都國際半程馬拉松吸引近兩萬名跑者熱情參賽，肯亞的選手STEPHEN KIMEMIA NJOGU勇奪冠軍，女子組則由張芷瑄以封后。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南古都國際半程馬拉松5日上午5時30分在黃偉哲市長鳴笛下熱鬧開跑，半程馬拉松組、路跑組及健康休閒組3個組別共吸引近兩萬名跑者熱情參賽，其中最年長的選手為84歲，年紀最小的選手則為4歲，肯亞的選手STEPHEN KIMEMIA NJOGU勇奪冠軍，女子組則由張芷瑄以封后。

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今年賽事高手雲集，競爭十分激烈，半馬男子組由來自肯亞的選手STEPHEN KIMEMIA NJOGU以1小時7分4秒的成績勇奪冠軍，女子組則由張芷瑄以1小時19分35秒的成績封后；路跑組（10公里）男女總排分別由蔡詠旭及董家琪奪下冠軍，黃偉哲市長除了恭喜獲獎選手外，也與跑友相約明年再見！

黃偉哲市長表示，感謝所有選手共襄盛舉，讓我們看到了選手們相當熱情與高水準的表現。黃偉哲市長也特別感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有台南市民的共同支持，才能夠成就這場城市馬拉松活動。

體育局陳良乾局長表示，賽事除貼心規劃摩曼頓專業配速列車及豐富美食，往年頗受跑友熱烈迴響的賽道美食，2023年在17.5km公里處，設有種類超過30道的美食補給大道，備有烤雞、豬腳、名東蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃。此外，112年全國運動會將於2023年10月21日至26日在台南市舉辦，本次台南古都國際半程馬拉松賽事會場也設置「2023年全國運動會在台南」攤位，現場民眾只要按讚追蹤「2023年全國運動會在台南」粉絲專頁，即可於活動現場免費沖洗照片，現場也有2023年全國運吉祥物人偶與民眾互動，會場還設置運動體驗區，有多項體適能闖關等親子體驗活動，闖關成功可兌換紀念品，希望藉由賽事傳遞全民運動的樂趣，歡迎跑者與親朋好友共同參與。

市府指出，本次活動得以順利舉行，市府特別感謝許多贊助商共襄盛舉，包括台南汎德BMW、摩曼頓、亞果遊艇、三地集團、十靈油、母子鱷魚、施巴、淨極勁、舒跑、西井村、瑋祥機械、oinn承典開發、迷客夏、家樂福、SOLAR、創星影像、Garmin等。

本屆比賽各組總排名成績如下：

半馬組(男子)：

第1名STEPHEN KIMEMIA NJOGU 01:07:04

第2名周賢峰01:08:54

第3名李立軍01:09:25



半馬組(女子)：

第1名張芷瑄01:19:35

第2名游雅君01:22:36

第3名陳昭郡01:23:49



路跑組(男子)：

第1名蔡詠旭00:31:43

第2名顧紘慈00:31:44

第3名江英瑋00:31:51



路跑組(女子)：

第1名董家琪00:35:53

第2名賴庭萱00:35:59

第3名余亭緣00:36:41