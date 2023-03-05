不是玩具！澳洲送烏克蘭100架「紙飛機」　可偵察俄軍還能丟炸彈

▲澳洲每月將為烏克蘭運送100架SYPAQ製造的紙製無人機抗俄，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄烏戰爭越打越烈，外媒最近指出，澳洲每月將為烏克蘭運送至少100架紙製無人機Corvo PPDS，以供烏軍在戰場上運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈對抗俄羅斯入侵者。

綜合外媒報導，澳洲為烏克蘭所提供的紙製無人機，是墨爾本工程公司SYPAQ製造的新型飛機。它們由塗有塗層的硬紙板和用來固定機翼的結實橡皮筋所組成，每架無人機的造價僅為1000至5000澳元（約新台幣2萬至10萬元）。

這些無人機的價格低廉，讓它們可以成為戰場上的消耗品，同時還能在消耗戰中用數量壓倒對方，迫使敵人使用更昂貴的武器來對付它們。另外，這些無人機使用的指揮系統是軍用級制導系統。無人機一經發射後，就無需再輸入訊息，也能飛行120公里並且自行著陸。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）和烏克蘭駐澳大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）2日在澳洲國際航空展上觀賞相關無人機。米羅什尼琴科表示，雖然紙製無人機看起來像玩具，但在了解它的功能後，「你會覺得很神奇，它確實能給敵人帶來巨大傷害」。

澳洲軍隊目前尚未採購相關無人機，但SYPAQ表示，他們是出於人道主義目的，向烏克蘭提供相關無人機，而這款飛機可以幫助烏軍在戰場運送醫療用品、食物和水。SYPAQ官網資訊也顯示，他們的烏克蘭用戶反映，紙製無人機還可被用來收集情報、監視和進行偵察任務。