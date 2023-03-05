　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為什麼巴赫穆特很重要？　烏軍死守避免「工業重鎮」進射程範圍

▲▼烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）前線情況。（圖／路透）

▲烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）已被俄軍圍攻好幾個月。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯軍隊正在繼續努力包圍頓內茨克地區的東部城市巴赫穆特（Bakhmut）。這座城市位於頓內茨克地區的東北部，距離盧甘斯克地區約20公里，一段時間以來一直是普丁軍隊的目標，但為什麼這座城市對俄羅斯如此重要？

根據CNN報導，自去年夏天以來，這座城市距離前線僅一箭之遙，因此攻占它代表著莫斯科軍隊渴望已久的成功——並帶來一些有限的戰略價值。

巴赫穆特與頓內茨克地區的其他地區有重要的道路連接；向東與盧甘斯克接壤，向西北與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）接壤，向西南與康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）接壤。

幾個星期以來，進入巴赫穆特的路線逐漸處於俄軍的控制之下。瓦格納傭兵團並沒有直接開往市中心，而是試圖從北方以寬闊的弧線包圍城市。

1 月，俄軍佔領了附近的蘇勒答爾（Soledar）鎮，此後佔領了巴赫穆特北部的一些小村莊。

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲為了避免巴赫穆特西部的制高點被奪走，讓重要工業城鎮進入砲擊範圍，所以烏軍必須死守此地。（圖／路透）

如果俄軍能夠佔領巴赫穆特西部的制高點，附近的工業城鎮康斯坦丁諾夫卡和 克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）將進入砲擊射程內。如果烏軍從這座城市撤退，他們究竟會撤退到哪裡還不清楚。

但巴赫穆特之戰對俄軍來說代價高昂，這對基輔來說可能是一種安慰。

ET快訊
少女爽佔健身器材「滑手機」　肌肉男爆氣揮左勾拳狂揍
《浪姐4》最終名單瘋傳！陣容驚見艾薇兒
替代役注意！3月起實施實彈射擊
謝金燕淚吐秘密「我不是豬哥亮親生的」　全場嚇歪
大學住宿4年「狂撈440萬」！男大生曝賺錢秘訣：畢業就買房

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

為什麼巴赫穆特很重要？　烏軍死守避免「工業重鎮」進射程範圍

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

為什麼巴赫穆特很重要？　烏軍死守避免「工業重鎮」進射程範圍

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

他路上見「郵政醫院」傻眼：郵局還醫院　內行人解答：骨科很出名

《臥龍：蒼天隕落》人數破7.5萬…PC災情頻傳　鍵鼠黨暴怒沒人權

快訊／歌仔戲大師陳美雲逝世！享壽72歲　劇團證實：跌倒再沒醒來

為什麼巴赫穆特很重要？　烏軍死守避免「工業重鎮」進射程範圍

《寶可夢》新系列動畫預告公開、機長皮卡丘登場...首話1小時特別放送

希臘火車事故奪57命　未裝自動防對撞系統釀禍

小三小四為他「街頭扯髮互毆」　76歲男主角現身：我就風流一生

舊公寓、大樓一格局「幾乎絕版」！過來人見照片懷念：真的很實用

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

《黑暗榮耀》2線索預告殺人真凶！　他揭「朴涎鎭新武器」網起雞皮

萌鼠做健康檢查超生氣　小手狂推醫生聽診器！

軍武熱門新聞

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

為什麼巴赫穆特很重要？烏軍死守原因曝光

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

親俄官員稱：烏克蘭失去巴赫穆特遲早的事

南海風雲（十二）太平島駐軍的故事之一

殲-10B國際賽首亮相輸給蘇-35

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

美軍世界彼端吃漢堡王　俄軍邊境10英里吃口糧

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

他親手抱骨灰罈　20年來送百位老兵回鄉

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

更多熱門

相關新聞

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

美國政府宣布再對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥，同時，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力。

俄羅斯國防部長罕見視察前線俄軍

俄羅斯國防部長罕見視察前線俄軍

俄女高音來台喊卡！莫北協批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

俄女高音來台喊卡！莫北協批放縱仇恨　外交部：各界不認同俄侵烏

美司法部長訪烏　白宮：中國援俄可能性未除

美司法部長訪烏　白宮：中國援俄可能性未除

美國宣布　對烏克蘭提供123億新軍事援助

美國宣布　對烏克蘭提供123億新軍事援助

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

《浪姐4》最終陣容名單瘋傳！　艾薇兒「換身份登場」

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

少女佔健身器材滑手機　肌肉男爆氣狂揍

大學住宿4年狂撈440萬！男大生曝賺錢秘訣

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

韓邪教主恐怖誘姦！百名「台政大女學生」也受害

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面