為什麼巴赫穆特很重要？　烏軍死守避免「工業重鎮」進射程範圍

▲烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）已被俄軍圍攻好幾個月。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯軍隊正在繼續努力包圍頓內茨克地區的東部城市巴赫穆特（Bakhmut）。這座城市位於頓內茨克地區的東北部，距離盧甘斯克地區約20公里，一段時間以來一直是普丁軍隊的目標，但為什麼這座城市對俄羅斯如此重要？

根據CNN報導，自去年夏天以來，這座城市距離前線僅一箭之遙，因此攻占它代表著莫斯科軍隊渴望已久的成功——並帶來一些有限的戰略價值。

巴赫穆特與頓內茨克地區的其他地區有重要的道路連接；向東與盧甘斯克接壤，向西北與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）接壤，向西南與康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）接壤。

幾個星期以來，進入巴赫穆特的路線逐漸處於俄軍的控制之下。瓦格納傭兵團並沒有直接開往市中心，而是試圖從北方以寬闊的弧線包圍城市。

1 月，俄軍佔領了附近的蘇勒答爾（Soledar）鎮，此後佔領了巴赫穆特北部的一些小村莊。

▲為了避免巴赫穆特西部的制高點被奪走，讓重要工業城鎮進入砲擊範圍，所以烏軍必須死守此地。（圖／路透）



如果俄軍能夠佔領巴赫穆特西部的制高點，附近的工業城鎮康斯坦丁諾夫卡和 克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）將進入砲擊射程內。如果烏軍從這座城市撤退，他們究竟會撤退到哪裡還不清楚。

但巴赫穆特之戰對俄軍來說代價高昂，這對基輔來說可能是一種安慰。