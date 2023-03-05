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華府再供4億美元軍援烏克蘭　俄軍續攻巴赫姆特

▲▼烏克蘭在巴赫穆特（Bakhmut）攻防持續，烏軍在一輛M113裝甲運兵車上招手。（圖／路透）。（圖／路透）

▲烏克蘭在巴赫姆特（Bakhmut）攻防持續。圖為搭M113裝甲運兵車的烏軍。（圖／路透）。（圖／路透）

文／中央社

美國政府宣布再對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥，同時，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力。

●美國對烏克蘭再增4億美元軍援 供不同類型彈藥
美國政府3日宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏國軍隊不同類型的彈藥。

美國國務院聲明指出：「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」

此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔當局，並協調數十國對烏援助。

●俄軍續攻巴赫姆特 英情報：烏克蘭部隊壓力漸增
英國國防部4日發布情報公告指出，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力，兩軍正在巴赫姆特周邊地區激烈戰鬥。

英國國防部於推特（Twitter）發文表示，烏克蘭正派遣精銳部隊增援巴赫姆特地區，同時俄羅斯正規軍和俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）部隊已推進到巴赫姆特的北部郊區。

貼文還提到，巴赫姆特的兩座重要橋樑於過去36小時內被摧毀，而且烏克蘭掌控的出城補給路線越來越有限。

烏克蘭軍方指揮部則指出，俄國軍隊依然試圖包圍巴赫穆特，但在過去一天，烏克蘭部隊仍擊退了俄軍攻勢。

▲▼俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。（圖／路透）

●烏克蘭東部戰火不歇 俄國防長罕見視察前線俄軍
俄羅斯國防部4日指出，國防部長紹依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。

俄羅斯國防部宣布，紹依古在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。

國防部發布的影片可以看到，紹依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。

紹依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。

俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上個月指控，紹依古和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）不提供彈藥給他的旗下戰士，還說這無異於叛國。

●美司法部長訪烏克蘭 矢言追究俄國戰爭罪犯責任
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）3日突然造訪烏克蘭，接受烏國司法部長邀請出席一場會議，他在會中承諾，對於「俄羅斯戰爭罪犯」的行為要向他們「追究責任」。

賈蘭德在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）舉行的「團結為正義會議」（United for Justice Conference）發言表示：「我們今日齊聚烏克蘭要團結一致清楚表達一個訊息：犯下這些罪行的人不會逍遙法外。」

美國司法部釋出的發言紀錄顯示，賈蘭德在會議中還說，美國與烏克蘭調查戰爭罪行的人員站在一起，他們在醫院、公寓大樓和學校等爆炸現場蒐集證據並建檔，以及從亂葬崗挖掘遺骸並加以研究，「為了替那些不再能夠說話的人說出他們的故事」。

賈蘭德指出，自從俄羅斯一年前開始對烏克蘭發動全面侵略以來，在當地犯下的暴行是第二次世界大戰以來所有衝突中規模最大的。

他還說，美國已經跟烏克蘭、立陶宛、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克和羅馬尼亞簽署一份協議，這份協議「將強化我們追究俄羅斯戰爭罪犯責任的努力」。

▲▼拜登在華盛頓白宮會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲拜登在華盛頓白宮會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

●蕭茲訪華府晤拜登 深談俄烏戰爭及中國軍援隱憂
美國總統拜登和德國總理蕭茲3日舉辦會談，聚焦俄烏戰爭議題。隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第2年，兩國也對中國可能提供武器給俄羅斯一事表達擔憂。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天出訪華府，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室親自接見。

拜登感謝蕭茲「強大又穩健的領導力」，以及對烏克蘭的支持；蕭茲則說，證明盟邦會在「有必要」時支持烏克蘭且「不計時間長短」，這點非常重要。

根據4名美國官員和其他消息來源說法，蕭茲訪美之際，美國正與盟友討論，若北京當局真對俄國提供軍事支持，將對中國祭出制裁。

目前美國和德國都尚未掌握中國向俄國提供武器的證據，但美國官員表示，他們正密切監控局勢。

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