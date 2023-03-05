睡前喝下繼父「加料牛奶」　15歲少女慘遭性侵！醒來下體爆痛流血

▲ 少女喝下牛奶後昏睡，竟是被繼父下藥 。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞芙蓉市一名15歲外籍少女喝下繼父給的一杯牛奶後陷入昏睡，隔天醒來感覺下體疼痛且出血，才驚覺遭繼父下藥性侵，馬上到警局報案，沒想到繼父被捕後還打電話給她，要求她撤銷指控。

根據《中國報》，少女3歲時媽媽改嫁，此後便和媽媽、43歲的繼父和11歲弟弟同住，案發於2月27日晚間10時，繼父趁著外籍妻子返鄉，少女準備回房休息時給她一杯加料的牛奶，少女喝下後便昏睡到半夜。

少女半夜察覺床上有人後驚醒，發現繼父躺在她身邊，還要求她到主臥室一起睡，她躺下後就企圖性侵，少女激烈反抗後逃回自己的房間，但掙扎過程中被繼父灌下另一瓶不明飲料，回房間後不久又陷入昏睡。

她再次醒來已經是隔天上午8時，感覺下體疼痛且睡褲上有血漬，懷疑繼父加以性侵，趕緊打電話給在國外的媽媽，並在媽媽支持下到警局報案，送往醫院檢驗，但目前不清楚血漬是月經或性侵導致。

警方1日上門逮捕少女繼父，已經著手調查，沒想到正被扣留的繼父竟然還打電話給少女，要求她撤銷案件，「取消告我可以嗎？」

母親事後在屋內尋找迷藥等證據時，也發現多顆攝影鏡頭、記憶卡和手機、電腦等，令她想起女兒曾告訴她，洗澡時在浴室發現鏡頭藏在燈中間，也曾在浴室門口發現被浴巾遮蓋的鏡頭，但當時不知道這些設備用途，因此不以為意，希望警方能對這些設備進行調查。