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淫房東「闖紅燈」不舉！壓頭硬督女房客　噁辯：她也很享受

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新北葉姓房東性侵女同事，上訴到了二審仍不認罪，法官維持一審原判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一葉姓房東因女房客提早解約，趁著到套房點交與她獨處時，強壓女房客性侵得逞，女房客事後報警。全案審理時，葉男辯稱女房客是自願的、她也很享受，不過法官不採信，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。葉男和檢方都上訴，仍維持一審原判。

判決書指出，葉男在新北蘆洲出租套房，去年7月某日因房客小香(化名)須提前退租，2人相約晚間8點半到套房點交結清。葉男見小香一個人來，先假藉閒聊拖延點交，色問「跟男朋友多久做愛一次」，再毛手毛腳幫她「按摩」，又稱他會退多少租金「要看服務好不好」，接著不顧小香喊「不要」、「現在是生理期」，強脫她衣服性侵，但因葉男不舉，又強行逼小香口交，再性侵她得逞。小香事後傳訊給朋友表示「我剛剛被房東強暴」、「我真的快崩潰」、「覺得噁心」、「連上廁所我也不敢」，發著抖由朋友陪同報警。

全案審理時，葉男辯稱小香主動親他，且為了尊重他，所以才先告知她有生理期，而肢體推拒或喊「不要」，則是女性有時在性行為過程中的自然反應，葉男甚至表示「我覺得小香很享受這個過程」。

一審法官認為，2人僅為房東和房客關係，且年齡相差24歲，先前僅在簽約時碰過1次面，並無特殊交情。葉男既然認知到小香表達不願意，不得因「沒有堅決反對」而認為就是同意，審酌葉男從事金融業，需扶養母親及小孩等經濟狀況，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。

葉男和檢方都再上訴，檢方認為小香事後身心受創，病歷上也記載「想到那件事情，就會不自主發抖」、「害怕人群，especially大叔」，但造成傷害的葉男卻始終打死不認罪，犯後態度不佳，一審實在判太輕。不過法官認為一審已就所有狀況量刑，仍維持原判，全案還可上訴。

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