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菲律賓稱目擊中國艦艇「民兵船隊」　中業島附近緩慢徘徊

▲▼ 中業島,Thitu（菲律賓稱「派格阿薩島」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中業島（菲律賓稱「派格阿薩島Pag-Asa」）是菲中兩國的主權爭議島礁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

菲律賓當局今天表示，菲方在其控制的南海中業島（Thitu island）附近，發現一艘中國艦艇及40餘艘中國民兵船出沒。菲中兩國在南海的領土主權緊張情勢持續升溫。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊表示，在鄰近中業島海域目擊42艘船隻，船上人員據信是中國海上民兵；另發現一艘中國海軍艦艇與一艘中國海警船在周圍海域「緩慢徘徊」。

針對菲方說法，路透社向中國駐馬尼拉大使館尋求評論，但尚未收到回覆。

中業島屬於南沙群島（Spratly island），是菲律賓在南海最大且戰略上最重要的前哨基地。菲國不滿中國在南海的「侵略活動」，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）2週前才表示，菲律賓「不會失去任何一寸領土」。

中業島位於菲律賓西部島省巴拉旺（Palawan）西方約480公里處，當地人稱為希望島（Pag-asa Island），島上住有400多人，包括軍事和值法人員。馬尼拉利用這座島嶼來維繫主權聲張。

菲律賓海岸防衛隊今天在聲明中說：「他們持續以未經許可方式出現，明確不符合無害通過（innocent passage）的權利，也公然違反菲律賓的領土完整。」

對於中方在南海的活動，菲律賓已經77度向中國提出抗議，包括不滿一艘中國海警船2月6日以「軍事級雷射光」照射一艘正在進行補給任務的菲國海防船。

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