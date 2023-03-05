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泡麵下藥性侵少年！噁男打悲情牌求輕判　法官冷回：不值得同情

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子下藥性侵、猥褻未成年少年，一、二審遭判3年10月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名賴姓男子在水裡、泡麵下藥迷昏未成年少年加以性侵、猥褻，遭判刑3年10月，賴男上訴指稱，他自幼就有責任感，父親去世後便擔起一家重擔，輟學養家，但每日生活於憂鬱中，才會出現偏差行為，請求法官輕判。台南高分院認為其犯罪情節非輕，無任何足以同情之處，予以駁回。

判決指出，賴姓男子與少年阿偉（化名）是好友關係，2018年9月9日，賴男趁阿偉來家裡住的機會，在水裡下藥，致使阿偉昏睡不醒，性侵得逞，事後賴男頻頻道歉，阿偉才心軟原諒他。

不過，賴男食髓知味，2020年7月5日他到阿偉家玩，深夜見阿偉已熟睡，偷偷套弄他的生殖器得逞；2021年7月17日則是在泡麵裡下藥，在阿偉昏睡期間，從阿偉房間旁的陽台，打開窗戶後持掃把觸碰他的生殖器，以滿足自己性慾，阿偉醒來後不再容忍，報警提告。

一審法官審酌賴男因同志性向無法獲得家人認同，思慮不周下藥性侵他人，固有不該，考量雙方已達成調解，依成年人故意對少年犯以藥劑強制性交罪處3年、乘機猥褻罪7月、以藥劑強制猥褻罪處1年7月，合併執行3年10月。

賴男不服上訴，表示自幼即知對家庭應有責任感，從16歲起先後在多家餐廳打工，父親死亡後，即中斷大學二年級課業，返家協助經營父親經營的公司業務、分擔家計及員工薪津發放及福利照應等事務，對家庭與社會都有貢獻；但在輟學後的生活因不能與同學前程相比，難免產生自卑之心，不敢與同學或親友往來，突然改行換業，一時間無法適應、抗壓性不足，每日生活在憂鬱中，才會出現偏差行為。

另外，賴男祖母因年邁體衰，罹患血管性失智症，日常生活需人照顧，無奈情況下送到老人長照中心接受專業養護。請求法官綜觀全情，減輕其刑，予以緩刑宣告，以勵自新。

台南高分院表示，賴男所為已影響少年身心健全發展，犯罪情節非輕，實難認另有特殊之原因或環境等，在客觀上足以引起一般同情之處，且一審考量賴男已和被害人和解，從原本的5年9月酌減為3年10月，無法再減刑，而量刑在2年有期徒刑以下，才可以宣告緩刑，因此駁回上訴。全案仍可再上訴。

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