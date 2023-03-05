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少年校園旁慘遭性侵！淫男「隔褲強戳19秒」遭判3年半

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嘉義高姓男子見男學生落單，竟當街性侵他。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名17歲男學生於傍晚沿著校外圍牆行走，竟慘遭高姓男子攔腰摟抱，隔著他運動褲強摳後門當街性侵得逞，高男還一度脫掉他的口罩，想對他拍照。事後男學生報警處理，嘉義地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有3年6月徒刑，另強脫口罩部分則處拘役5日，可易科罰金5千元，全案還可上訴。

判決指出，少年小軒（化名）於去年9月30日晚間6時許，身穿學校運動服，沿著校外圍牆獨自行走，突被高姓男子搭訕。高男先假意攀談幾句，突然強行摟住小軒的腰，隔著褲子用手指強戳小軒後門性侵得逞。接著又強行脫掉小軒的口罩，想對他拍照，被小軒拒絕後，又環抱他以相同手法再度性侵，兩次時間皆長達9、10秒。小軒隨後前往醫院驗傷並報警。

全案審理時，高男坦承有用手指進入小軒，但辯稱當時他先問小軒幾年級，小軒回答3年級，而3年級也有可能已滿18歲，並無法確定他還未成年。

法官查看監視錄影畫面，認為高男明知道小軒可能未成年，還對他強制性交，導致他身心受創，因此到精神科看診。審酌高有對未滿16歲的少年性騷擾的前科，以及小軒不願意與他和解等情，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有3年6月徒刑，另高男強脫小軒口罩的部分，再依成年人故意對少年犯強制罪，處拘役5日，可易科罰金5千元，全案還可上訴。

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