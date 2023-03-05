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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲4／8啟動美國行！訪紐約、華府2知名智庫　談「兩岸和平台灣自主」

▲▼柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大位態度明確，確定4月8日進行為期20天的訪美行程，其中關鍵為4月16日至4月21日的5天華府行程，並將接觸國務院、參眾議院議員；不僅如此，也將再訪2019年曾到的華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution），且說明「兩岸和平、台灣自主」論述。

早在柯文哲卸下台北市長身份前夕，就已經開始起心動念有訪美規劃，為2024總統大選做「面試」，但行程內容卻一波三折，除了要碰面的對象難找，與會僑團也遲無下文，因此時間點一度傳出4月，後來又有5月等說法；最終在前台北市副市長黃珊珊幫忙聯絡下，才確定促成大致方向。

▲▼台北市長柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲2019年訪美。（資料圖／記者陳家祥攝）

據了解，柯文哲將於4月8日啟動訪美，團隊成員約20人，包括民眾黨秘書長周台竹、黨部幕僚，而黃珊珊與立委吳欣盈也會參與其中幾天；到達城市依序為紐約、波士頓、華府與休士頓，其中華府為此趟行程重點，將於4月16日進行5天訪問，接觸國務院、參眾議院議員，以及華盛頓知名智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）。

而柯文哲也將於華府行程中說明兩岸論述，目前定調為「兩岸和平、台灣自主」，周台竹5日表示，柯文哲追求兩岸和平，中國大陸是台灣非常重要的出口市場，台灣對中國出口依賴度到43%，但同時也是台灣最大的威脅，因此仍要做好國防「備戰能戰」能力，也主張不求戰也不畏戰。

周台竹提及，「台灣自主」是指一個國家外銷不能完全取決某一國，不論是美國或中國大陸，都應取得平衡點，最重要的是「以台灣利益為優先」，就像是日本、新加坡處理對台中關係上，也沒完全傾向哪一方。

至於柯文哲將美中台關係定調「強國等距」，其實就是過往不斷提出的「美中台等邊三角」概念，以三角形的3邊比喻美中台底線，而三角形圈出的面積就是台灣生存空間，因此當台灣在跟任何一方打交道時，就得注意另一方反應。周台竹回應，拿捏分寸與取得平衡點將成主要精神。

除此之外，據悉，柯文哲在紐約、波士頓與華府訪問行程中，將於紐約在哥倫比亞大學座談會中和教授、學生談及兩岸政策議題，還有著名智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR），波士頓則與哈佛學者進行國際政治領域對談，華府行程則將再訪布魯金斯研究所（Brookings Institution），並且發表外交方面演講。

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