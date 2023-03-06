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入伍大塞車！北市役男「苦等兵單近1年」　議員盼國防部「別拖時間」

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲有役男等兵單近1年，使台北市議員楊植斗6日召開記者會，盼國防部不要浪費役男青春。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員楊植斗近期接獲申請入伍陳情案，其中有一名役男等兵單等了近1年，由於將出國唸書，必須在今年8月前服役，總算好不容易才在3月收到入伍通知。楊植斗質疑，台北市今年有3500名役男要入伍，但國防部至今只徵集一半，盼國防部不要拖年輕人入伍時間，浪費役男青春。

台北市議員楊植斗、前台北市議員羅智強6日上午在台北市議會召開記者會，陳情人、台北市役男蘇先生說明，自己2022年7月完成兵種抽籤後就苦等兵單，好不容易才在今年3月收到入伍通知，已經過了整整9個月時間，由於自己將要出國唸書，需要在今年8月前服完4個月兵役，所以內心非常著急，現在總算等到兵單，他也鬆了口氣。

蘇先生認為，許多役男等兵單等得很辛苦，如果國防部可以將制度完善，爭取多一點入伍的名額會更好，也幫助這些役男提早開始生涯規劃。

楊植斗指出，今年台北市共有3500個役男要入伍，國防部1月到3月卻只徵集了1750人，數量將近一半，照這樣的速度，最衰的役男恐怕得等到6月才能去當兵，過去兩岸和平時役期愈來愈少，為的就是讓年輕人早點出社會就業打拚，但現在的年輕人不但等不到兵單，甚至晚出生的役男還要服役1年，「要服役可以，但千萬不要拖年輕人入伍時間，浪費役男的青春。」

羅智強提及，內政部役政署在今年2月7號就意識到國防部的訓練能量不足，也發函建請國防部增加陸軍常備兵役軍事訓練容量，但卻事與願違，台北市役男在2月徵集804人，3月反而只徵了676人，入伍額度不增反減；很多人因為兵役的問題，沒辦法找正職工作，出國的計劃也被打亂，國防部應該想辦法增加訓練的能量，別害役男們苦等兵單浪費青春。

對此，台北市兵役局回應，數量問題是由國防部、內政部調整，以北市立場來說，確實還有1700多位役男希望在今年上半年完成徵集，不過役男徵集數量是由中央要徵集前一個月，才會發計劃給地方政府，並告知地方政府多少員額，北市府再分配給各區公所。

兵役局表示，部分役男會透過各種管道反映，希望能盡快入營，怕影響生涯規劃，而北市府則會在正常徵集員額外，會再向中央爭取多增加名額，但每個月能爭取到的名額數量不一，以今年1至2月為例，約額外增加20名左右。

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