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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強161字涉台報告更溫和！　兩岸從「驚濤駭浪」掰向和平發展

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國務院總理李克強今（5）早發表任內最後一次政府工作報告，其中涉台部分共計161字，相較去年的「堅決反對外部勢力干涉」似乎溫和不少。對此，北京涉台學者向《東森新媒體ETtoday》分析，這意味著大陸今年希望將兩岸關係的方向，將從去年的「驚濤駭浪」掰回到「和平發展」。台灣學者則認為，今年下半年進入2024大選倒計時，大陸希望兩岸關係能維持穩定。

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

▲大陸國家主席習近平和國務院總理李克強走入場。（圖／達志／美聯社）

過去5年涉台報告比一比

大陸十四屆全國人大一次會議今（5）早開幕，李克強回顧過去5年涉台工作提到，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。

對於未來工作，李克強指出，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅定反 「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程；兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

回顧李克強過去5年的涉台報告發言，2019年他強調堅持「一中原則」和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程；2020年沒提「九二共識」，強調「堅決反對和遏制台獨分裂行徑」；2021年則是「高度警惕、堅決遏制」；2022年使用「堅決反對」，並且首次提醒「堅決反對外部勢力干涉」。

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

▲今年適逢五年一次的大陸國家機構和全國政協換屆。（圖／達志／美聯社）

「驚濤駭浪」到「和平發展」

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣分析道，李克強今年的涉台報告是對二十大對台政策的高度歸納；過去一年台海局勢風高浪急，今年大陸意欲將「驚濤駭浪」的狀況掰回到「和平發展」，蘊含對和平繁榮的期待，「我想這也是兩岸同胞應該共同努力的方向。」

李振廣接著指出，兩岸民眾走向兵戎相見、迎頭相撞肯定不是一件好事；若外部勢力不操作打「台灣牌」，台灣內部不搞「台獨」，相信大陸不會主動將台海「攪得天翻地覆」，例如去年的裴洛西訪台事件，「沒人去點火，地區就是和平穩定的，大陸方面亦不希望台海局勢有大規模動盪。」

▲▼2023兩會,大陸兩會,人大開幕,李克強,習近平（圖／央視新聞）

▲李克強今早發表政府工作報告。（圖／央視新聞）

選舉年下的兩岸關係

對於李克強今年的涉台內容，台灣國際戰略學會理事長王崑義則有3方面解讀。首先，李克強的論述維持大陸傳統的「政左經右」思維，即「政治左，經濟右」，一方面強調「反獨促統」，另一方面促進兩岸經貿文化交流，對台依然是「打開大門」。

其次，李克強提到的「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，實際上就包含堅定推進祖國統一進程、深化兩岸各領域融合發展、堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀等內容，因此李克強無須過多論述。

最後亦是最重要的一點，即選舉年下的兩岸關係。王崑義認為，今年下半年台灣進入2023大選倒計時，對大陸來說，兩岸關係要「維穩」，過多提出新名詞或新論述可能會令民進黨找到新把柄解讀，加上李克強今年即將卸任，未來如何是未來的事，因此他的報告內容延續以往論調並保持謹慎。

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