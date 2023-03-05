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大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘！陸「克制軍費增幅」花去哪？　解讀不可思議100%完美支出　

▲▼解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

▲今年大陸國防預算微增福。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸第十四屆人大一次會議開幕式今（5）日上午9時在北京人民大會堂舉行，受中外媒體關注2023年國防預算支出曝光，為1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），增長幅度為7.2％，增幅比去年上調0.1%。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的兩岸軍事學者一致認為，「今年增長幅度很克制適度。」至於去年大陸解放軍進行多項軍演活動，軍費完成率又是100％，如何每年都做完美支出，兩岸專家有各自解讀。

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

▲受世界局勢衝擊，今年大陸國防預算依然克制。（圖／路透社）

陸2023年國防預算增幅「十分克制」

回顧2020年受疫情衝擊，大陸國防支出軍費預算增幅降至6.6%，是32年的最低點。2021年、2022年軍費預算開始緩增上調。今年2023年軍費預算約1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），經增長幅度為7.2％，同比增長0.1％。

大陸連續三年國防預算「小幅」緩增，大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問首先表示，「我們沒有如外界所猜測大幅度增加國防費，就是大國自信的表示，隨著中國現代軍事規模與能力不斷增強，有足夠的信心來應對複雜局勢帶來的嚴峻挑戰。」

他也指出，大陸方面國防費開支一直以來是適度增加，不會謀求和其他國家搞軍備競賽，同時要考慮去年經濟實際增長現狀，要做到統籌和辯證發展。

談到大部分花費比例？宋忠平說，增加的國防費用主要用於改善官兵的待遇，保障戰鬥力的生成，列裝更多的武器裝備以及增加軍事訓練的頻度和廣度深度。

人大會議新上任的新聞發言人王超昨接受外媒提問也指出，「中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度比較適度、合理。中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，主要應對複雜安全挑戰的需要，履行大國責任。」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

世界軍費競賽「大增幅」

公開數據顯示，亞洲各國2023軍費增長幅度持續增加。南韓軍費約425億美元，不包含造航母費用。日本今年創紀錄達到517億美元，較去年增幅高達26.3％。美國2023年(2022年10月至2023年9月)國防預算比前一財年增加10%，達8580億美元。印度國防預算將增至730億美元，增幅也達到13％，整體軍費擠進全球第三。

再來比較2023年兩岸軍費預算，大陸相較台灣2023年國防預算5863億元新台幣，高出11.7倍。實際上，單看台灣今年整體國防預算佔GDP比率約為2.4％，較去年成長13.9%，台海關係持續緊繃之下，創下近年來最高預算增幅。

對此，宋忠平分析，日本，以及歐洲一些國家大幅增加軍費。美國今年向國會提出的2024財年國防預算有可能會佔GDP比重突破4%，但中國的國防預算始終保持在佔GDP1.4到1.5%左右。

他強調，相比之下，世界軍費預算佔比GDP的平均數是2%，即使大陸方面遠低於2%，也有足夠的能力將國防預算增加到2%，依然保持克制，沒有大幅度增加國防費用。「證明中國在發展國防建設上是適度，不會和任何國家搞軍備競爭，堅持走和平發展道路。」

宋忠平表示，「中國不像其他一些國家窮兵黷武，比如日本開始向軍國主義邁進，美國開始用武力謀求新的霸權，這些都不是中國所追求的，我們要的是經濟建設和國防建設要相匹配，適度發展均衡。」

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲去年解放軍突發大規模「圍台軍演」等演訓活動，最終軍費不多不少，完美支出100%，。（圖／CFP）

陸每年國防預算「完美100%支出」

每年中外媒體只關心大陸國防預算數字，鮮少關注實際支出比例。實際檢視近五年大陸中央和地方執行預算報告，實際軍費支出分別為，2018年1兆1070億元（人民幣，下同）、2019年1兆1898億元、2020年1兆2680億元、2021年1兆3553億元及2022年1兆4504億元，增幅分別為8.1%、7.5%、6.6%、6.8%及7.1％，全部都是100%支出，不多也不少，預算花的剛剛好。

中華戰略學會資深研究員張競指出，「中國大陸中央政府總預算決算，無論是哪個項目，不是超過100%，就是低於100%，唯獨軍費自用率都是100%支出，完美到讓人不敢相信。」

他也提出疑問，隨著每年物價波動有高有低，「大陸軍費支出100%，簡直是不可思議，成為經常被人質疑的地方。」

對此，宋忠平回應，「決算控制的好，說明我們在預算執行的時候是可丁可卯，嚴格按照預算規定的金額執行。」

但即使預算控制精準，總會有突發事件。比如去年解放軍一整年下來出動上百架次戰機在台灣海峽上空等地飛行，八月進行大規模「圍台軍演」，加上原本例行軍事演訓等活動，突發開銷比例增多，軍費依然百分之百支出，為何不會超出預算？

宋忠平進一步回應，「去年演訓的工作量大，還是在預算列支過程中所預測，每一筆支出嚴格按照相應的預算內容執行，這也表明在決策過程中，已經考慮為什麼軍事預算要增加，每一部分增加多少，包括軍事演練頻度、廣度、密度都要不斷的增加，這些增加的目的是什麼？為了應對來自於多方的挑戰，才能讓整個預算和決算之間實現完美的匹配。」

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