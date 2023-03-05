遼寧艦美女少校人大代表通道首秀　展雙臂甜笑：歡迎年輕朋友加入我們

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會首場人大代表通道今（5）日在北京人民大會堂舉行。來自解放軍海軍遼寧艦的33歲美女少校朱悅萌首次當選人大代表，她在代表通道上回憶起在遼寧艦服役的8年時光，還分享遼寧艦首次穿越宮古海峽進行的遠海訓練，發言最後，她也帶著笑容、展開雙臂喊話，「歡迎更多年輕朋友們加入，一起駛向更遠的海。」

▲朱悅萌首次成為大陸全國人大代表。（圖／翻攝央視）

朱悅萌為1990年出生，現年33歲，畢業於海軍航空大學研究所。為了完成在航母上工作的志願，她在上艦資格認證的考評中，僅用了半個月的時間便把艦上3000多個艙室位置熟記，順利成為遼寧艦的一員，同時，經過8年的歲月，她也成為遼寧艦上唯一的一名女性基層主官，擔任某中隊的教導員一職。

▲朱悅萌（圖左）是遼寧艦上唯一的女性基層主官。（圖／翻攝百度百科）

朱悅萌在遼寧艦服役期間，先後在作戰、機電、航空等不同部門歷練，涉獵不同領域的多功能特色也讓她一路升遷至少校，成為獨當一面的基層主官。同時，她在遼寧艦上還曾用英語喊話外軍艦機，肩負與外軍通聯的任務，以減少相互干擾和不確定因素。

成為大陸第十四屆全國人大代表的朱悅萌，在代表通道上分享遼寧艦上的點滴，她表示，首次穿越宮古海峽遠海訓練時，她正在駕駛室值更，「當看到廣袤無垠的深藍大洋，真有一種海闊憑魚躍，天高任鳥飛的暢快！」

▲朱悅萌在學生時期的樣貌。（圖／翻攝百度百科）

此外，遼寧艦艦載機首次夜間著艦的那一晚也讓朱悅萌記憶猶新，她提到，當晚在塔台擔負保障任務，「大家都在焦急注視著、等待著，直到艦尾有點點亮光刺破漆黑的夜，巨大的發動機轟鳴聲由遠及近，隨著一聲巨響，戰鷹穩穩落下，『飛鯊勇士』自此突破了黑夜的束縛，所有人從一片沈寂瞬間變成了歡呼的海洋。」

朱悅萌也不忘替解放軍招生做宣傳，她強調，「歡迎更多的年輕朋友加入，投身航母事業，一起駛向更遠的海、更深的藍，我們一起闊步星辰大海，逐夢萬里海天！」