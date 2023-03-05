陸今年淡化「戰狼外交」風格　李克強：奉行獨立自主和平外交政策

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（5）上午9時在北京人民大會堂正式開幕，國務院總理李克強發表任內最後一次「政府工作報告」，外界關注大陸是否持續「戰狼外交」政策。2023年完整版工作報告內容，李克強指出，過去五年敢於、善於鬥爭，堅決維護國家主權，但也清楚認識到當前發展有諸多困難，外部打壓遏製不斷上升，今年政府工作建議要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，做好世界和平建設者。

2023年政府工作報告完整版，針對過去一年和五年工作回顧內容，李克強指出，2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年。黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，實現經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，發展取得來之極為不易的新成就。

李克強回顧過去五年外交成果，並指出中國特色大國外交全面推進，習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，通過線上和線下方式出席二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、聯合國成立75週年系列高級別會議、東亞合作領導人系列會議、中歐領導人會晤等一系列重大外交活動。成功舉辦上合組織青島峰會、金磚國家領導人會晤、全球發展高層對話會、 「一帶一路」國際合作高峰論壇、中非合作論壇北京峰會等多場重大主場外交活動。

李克強進一步說，「堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決維護我國主權、安全、發展利益，積極拓展全球夥伴關係，致力於建設開放型世界經濟，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體。

他強調，「中國作為負責任大國，在推進國際抗疫合作、解決全球性挑戰和地區熱點問題上發揮了重要建設性作用,為促進世界和平與發展作出重要貢獻。」

▲ 大陸總理李克強任內最後一次政府工作報告 。（圖／翻攝 央視）

談到這些年中國發展取得的成就，李克強表示，「看到發展成就同時，也清醒認識到，中國是一個發展中大國，仍處於社會主義初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出，當前發展面臨諸多困難挑戰，外部環境不確定性加大，全球通漲仍處於高位，世界經濟和貿易增長動能減弱，外部打壓遏製不斷上升。」

談到對今年政府工作的建議，李克強指出，「要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。」

最後，他指出，中國願同國際社會一道落實全球發展倡議、全球安全倡議，弘揚全人類共同價值，攜手推動構建人類命運共同體，維護世界和平和地區穩定。

